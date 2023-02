Las redes se rinden ante Rihanna (y su intérprete de signos) en el espectáculo de la Super Bowl 2023: "Simplemente espectacular"

"Espectacular", "brutal", "maravillosa"… Son solo algunos de los adjetivos que acompañan a los comentarios de la actuación de Rihanna este domingo en la Super Bowl 2023 en el estadio de la Universidad de Phoenix, en EEUU. Un espectáculo como pocos, con plataformas suspendidas en el aire, en un evento que cada año congrega a más de 100 millones de espectadores, donde la artista interpretó 12 temas, entre ellos Run This Town, Umbrella o Diamonds. Para colofón, ante las preguntas de los espectadores tras el show, su manager confirmó que está embarazada.

Todo ello con una puesta en escena verdaderamente alucinante. El timelapse es hipnótico.

Timelapse footage shows the load in and load out of the stage before and after Rihanna's performance at the Super Bowl halftime show.

The star's rep confirmed after the game that the singer is pregnant with her second child. https://t.co/DNDIT2S9Cx pic.twitter.com/HvqDCaNFlU

— ABC News (@ABC) February 13, 2023