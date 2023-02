¿Quién es "la gente de bien" de la que habla Feijóo? Las teorías de los tuiteros sobre la frase del presidente del PP

Alberto Núñez Feijóo cree que la ley trans molesta "a la gente de bien". De forma involuntaria, el presidente del PP dejó este martes en el Senado un retrato, oleo sobre lienzo, del verdadero problema de las derechas con los avances sociales.

No son las excusas que ponen ahora, ni las que pusieron antes cuando hicieron todo lo que pudieron contra la ley del divorcio, la del aborto o la del matrimonio igualitario, sino que diferencian entre gente de bien y gente ¿de mal?

Las palabras de Feijóo recibieron su primera respuesta de boca de Pedro Sánchez.

Pero en la calle y en las redes sociales muchos se están preguntando qué es exactamente lo que Feijóo considera "gente de bien".

Y, por contra ¿quién es la gente que no entra en la categoría de este señor que pretende ser presidente del Gobierno?

A los que no nos molestan según qué cosas y, por lo tanto, no somos gente de bien, ¿qué somos? ¿Malos españoles? Luego hablan de que no hay que dividir a los españoles.

— Quique Peinado (@quiquepeinado) February 22, 2023