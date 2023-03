Pilar Rubio dice que no tuvo baja de maternidad por ser autónoma y los tuiteros replican: "¿En qué planeta vive?"

Raúl Terrel / Europa Press

Por Tremending

Hoy en gente famosa que pretende aparentar que vive en el mundo de los mortales, pero si tuviese que usar el transporte público estaría más perdida que un disco duro en la sede del PP, tenemos como estrella invitada a Pilar Rubio.

Vista su última visita al museo Dalí París y su crítica a las tutorías de los profesores, la presentadora daba alguna pista de que hace un tiempo que no pisa el mundo real.

Su última perla fue sobre su vuelta al trabajo tras ser madre. En una entrevista, Pilar Rubio comentó que volvía a trabajar nada más encontrarse recuperada del parto, ya que lamentaba que de no hacerlo no cobraba porque es autónoma y no tiene derecho a la baja por maternidad.

No se pueden decir más tonterías en menos tiempo. pic.twitter.com/ChhC5uOK9z — Cricri (@buttercri) February 27, 2023

"Se me criticó bastante porque me puse a trabajar siempre muy pronto. Daba a luz y en cuanto me veía recuperada me ponía a trabajar. Sé que hay una baja maternal. Yo no la tengo. Yo soy autónoma, si trabajo cobro y, si no, no cobro", lamentaba.

Partamos de la base de que uno no tiene que ser inspector de Hacienda para sospechar que si la presentadora se tomase un descanso tras dar a luz y no ingresase dinero por ello, la familia Ramos-Rubio no tendría muchos problemas para llegar a fin de mes.

Con todo, si ese fuese el problema, los autónomos y autónomas tienen derecho a una baja por maternidad de 16 semanas con su correspondiente prestación. Así que no, no dejaría de ingresar dinero por estar de baja y sí tiene derecho a ella, como todos los autónomos.

Habla como si fuera pobre cuando los pobres somos nosotros https://t.co/TGOnZifYuH — maria 👠🦖🤍 (@mantemos) February 28, 2023

No, si ella no tiene que dar explicaciones a nadie, pero a lo mejor sí deberían explicarle a ella que UNA AUTÓNOMA TIENE DERECHO A BAJA POR MATERNIDAD https://t.co/iCiTycqCf0 — Raúl Salazar & El Profesor Migraña (@respetocanas) February 28, 2023

alguien le puede decir que las autónomas también tienen derecho a prestaciones por maternidad???? https://t.co/n38VVwcByf — lucía (@luciiagp_) February 28, 2023

Es autónoma pero no conoce sus derechos como tal. https://t.co/1BDzNDGagn — Fran Poveda Ráez (@Fran_Poveda_) February 28, 2023

Es 99,9% probable que vuestros padres mileuristas que han sudado sangre para pagaros las excursiones en el colegio os quieran el triple que los padres ricos a sus hijos. De este barco no me baja ni Dios https://t.co/azxzHy5vNx — Jau Lifting (@JauLifting) February 28, 2023

En que planeta vive la criatura esta?? https://t.co/ZTzZSNTVkJ — Ivan Garcia Rodriguez (@IvanGar1980) February 28, 2023

Te estás comparando con la panadera de mi barrio que también es autónoma y me pongo violenta https://t.co/i86hZNzOMq — EVASIONDECOLOR🇵🇸 (@evasiondecolor) February 28, 2023

El comentario de Pilar Rubio ha provocado la indignación tuitera por varias razones. La primera, por ponerse al nivel de alguien que sí estaría en verdaderos problemas si no cobrase mientras está de baja. Por otro lado, ya no es solo por la queja en sí, si no por no estar ni informada de sus propios derechos laborales.