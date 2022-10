El mensaje de un profesor a Pilar Rubio tras criticar las tutorías: "Los padres se creen muy listos"

Las tutorías, esas reuniones orientativas destinadas al intercambio de información entre el docente y los padres del alumno, son, al menos para algunos progenitores, una pérdida de tiempo.

La presentadora y actriz Pilar Rubio no tiene una buena opinión de las tutorías escolares. Es más, deja caer –durante una intervención en La Resistencia– que su principal aliciente radica en que "es un día libre para los profesores".

Pilar Rubio te has lucido, las tutorías son para informar sobre el curso de TU hijo, no del mío y en tu mundo de piruleta igual le dan día libre a los profes por tutorías, en el mío son un coñazo en el que atiendo a lo peor de mi profesión LOS PADRES QUE SE CREEN MUY LISTOS pic.twitter.com/CN1dcWqxR9

Muchos son los docentes que han querido puntualizar –cuando no impugnar– estas declaraciones de Rubio.

Aquí algunas de las reacciones que se han producido tras su intervención junto a David Broncano:

Esa chica no ha pisado una tutoría en su vida… a todas las que he ido yo han sido fuera del horario de clase

Pues no Pilar hija no, si no sabrías la importancia de las tutorias iniciales. Te informan de como ha avanzado tu hijx, lo que se prevee para el curso, consejos sobre como ayudar a tu hijx en el año escolar, nombres de profesorxs nuevos, etc. Desde luego lo que hay qué oír.

— Alejandra Guaña (@AlejandraGCha) October 14, 2022