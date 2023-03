La respuesta de Julen Bollain al trabajador de banca que acusó a los jóvenes de ser "incapaces de ahorrar"

Hace unos días, Jesús Robledo, presidente de la asociación de empleados de Caja Madrid, afirmaba en La Sexta que los jóvenes son "incapaces de ahorrar porque solo miran al mañana y no a dentro de cinco años", algo que levantó muchas ampollas.

👉🏼 Jesús Robledo, presidente de la asociación de empleados de Caja Madrid, afirma que los jóvenes somos incapaces de ahorrar porque solo miran al mañana y no a dentro de 5 años #XplicaAhorro pic.twitter.com/ByLXgoEoy8

"¿Cuánta gente joven hoy tiene coche y se va de copas? Tiene derecho a ello, pero antes nuestra generación ahorraba", afirmaba tirando del clásico tópico sobre la juventud. "Los jóvenes quieren comprarse un piso pero no tienen ni un euro ahorrado porque lo consumen", añadía.

Los jóvenes que logran sortear las tasas de alto paro juvenil y consiguen un trabajo tienen que sobrevivir con sueldos y condiciones precarias. Si tienen la intención de independizarse, probablemente destinen la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, a lo que hay que sumar los demás gastos y la alta inflación.

El economista Julen Bollain ha respondido en el mismo espacio señalando los problemas a los que los jóvenes se enfrentan, tanto en su presente como en su futuro. Por ello, considera que el discurso de Robledo "es muy peligroso" y parte de alguien que "no conoce la situación actual de la juventud".

Le respondo, porque estoy harto de este tipo de discursos por parte de quienes no conocen la situación de los jóvenes: precariedad, condiciones penosas, salarios de mierda y alta temporalidad pic.twitter.com/6v4Oh8YjyM

"Los jóvenes tienen que sufrir un mercado de trabajo que está más precarizado que nunca, con unas condiciones laborales miserables, con unos sueldos que realmente dan pena y con una temporalidad que es totalmente indeseable", ha indicado.

Pero claro los jóvenes nos gastamos todo en fiesta alcohol y drogas…… que pena me dan las personas mayores con poco o nulo razonamiento. https://t.co/oPBHx19KeC

Con 21 años mis padres tenían una plaza fija de funcionarios, una hija y se habían independizado. No iban a cafeterías tanto como yo, es verdad, porque socializaban de otra manera. Las formas de vivir cambian, no podemos criminalizar a los jóvenes por no vivir como en 1970. https://t.co/WCeeWGlB4O

