Jim Carrey explica la "amabilidad canadiense" con una defensa de la sanidad pública: "Pueden ser amables porque tienen atención médica"

Por Tremending

Es recurrente ver en series de televisión o películas estadounidenses referencias culturales a la "amabilidad canadiense", una especie de espíritu que convierte a toda persona nacida en Canadá en alguien extremadamente amable.

El actor Jim Carrey pudo haber dado con la clave en una entrevista de hace unos años, que ha sido recuperada por los tuiteros. El nacido en Newmarket, Canadá, sintetizó las razones por las que los canadienses son amables.

"Pueden ser amables porque tienen sanidad, tienen un gobierno que les cuida" Enorme esto de Jim Carrey sobre la sanidad pública. pic.twitter.com/JMb3kRVnFb — Javier Padilla (@javierpadillab) March 22, 2023

"Pueden ser amables porque tienen sanidad, tienen un gobierno que les cuida", explica en referencia al sistema sanitario canadiense, que es totalmente público.

"Nunca he tenido que esperar por nada en mi vida. He elegido a mis médicos. Mi madre nunca pagó por una receta. Fue fantástico", explicaba sobre su infancia en Canadá.

El actor aprovechó para comparar la situación en Estados Unidos, donde las facturas médicas pueden ser tan altas que obligan a familias a hipotecar sus casas. Y, desde donde, se critica el sistema canadiense como un "fracaso".

Mientras tanto, el actor señalaba que, a diferencia del sistema estadounidense, en Canadá la sanidad no le dice al usuario "nada o ahógate". "Hay gente que tiene que ser cuidada. Hay gente que no tiene tantas oportunidades y necesita que la ayuden para tenerlas. Hay gente que está enferma y no deberías perder tu casa porque tu madre enferme", ha defendido.

Esto, en bucle. https://t.co/U7XemIbBPi — 𝔈𝔩 𝔍𝔢𝔦𝔱𝔢𝔯 𝔡𝔢 𝔗𝔲𝔦𝔱𝔢𝔯 ✌ (@KlingonCome) March 22, 2023

Atender a los enfermos es de primero de civilización. https://t.co/AJ5vJkJnY7 — Raúl Sánchez (@Microrrelatista) March 22, 2023

Pues olé por Jim Carrey… https://t.co/Mp8CirprAV — Alfredo Benito (@alfbenito) March 22, 2023

Derecho humano el acceso a la salud 👏🏼 Necesidad primaria, básica de la población. Un deber primordial del Estado es satisfacer y garantizar ese derecho, entre otros. La razón de ser del Estado es ésta. https://t.co/fKHVsJFJFE — JuanFra (@jfcocarchi) March 22, 2023

A pesar de las declaraciones recuperadas de la defensa a la sanidad pública de Carrey, el actor también ha acarreado alguna que otra polémica por mostrarse contrario a las vacunas.