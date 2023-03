El pasado domingo 19 de marzo fue el cumpleaños de Bruce Willis. El popular actor estadounidense cumplió 68 años. Este año su cumpleaños tenía un aire muy especial. Ya saben que hace pocas semanas, la familia de Willis confirmó que el actor padece una demencia frontotemporal. Un año antes, en marzo de 2022, Willis había anunciado su retirada del mundo del cine.

Pese al revés de salud, Bruce Willis no dudó en celebrar su cumpleaños rodeado de su familia, como se puede ver en este vídeo en el que su familia le canta feliz cumpleaños.

Una peculiar y extensa familia en la que tienen cabida su mujer, Emma Heming Willis, de 44 años, con quien tiene dos hijas, Mabel Ray Willis y Evelyn Penn Willis, pero también su exmujer, la actriz Demi Moore, con quien el intérprete mantiene una excelente relación y comparte tres hijas; Rumer Willis, de 34 años, Scout Willis, de 31, y Tallulah Willis, de 29 años. Todas salen en un vídeo que se ha hecho viral después de que Demi Moore lo subiera a su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cuatro millones de seguidores.

"¡Feliz cumpleaños, BW! Me alegro mucho de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el amor y los cálidos deseos, todos los sentimos", escribió Demi Moore a guisa de agradecimiento a todos los que felicitaron al actor.

La legión tuitera también ha querido felicitar a Willis. Les dejamos por aquí algunos ejemplos.

Que hermosa familia tiene Bruce Willis. En algunos casos se puede tener una relación sana con la que fue tu esposa y tener esa madurez para compartir todos juntos xqal final hay hijos de por medio y al ver eso entienden que es normal llevarte con tu ex y compartir momentos asi pic.twitter.com/ZagH1ipmJu

Sesenta y ocho velas para John McClane. La ópera se rinde ante Korben Dallas mientras se enfunda el traje de justiciero. Pulp Fiction, El protegido, Red, El último Boy scout, Doce monos. En ocasiones no le veo, sino que me deleito con su talento. Hoy nació Bruce Willis. Genio. pic.twitter.com/08ogMILnfK

— The Phantom of the Opera (@ThePhantomastic) March 19, 2023