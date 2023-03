Algunos dicen que los lapsus los carga el diablo. En el caso de los políticos es una verdad como un templo. Es cierto que están más expuestos y es justo decirlo aquí. Pero algunos lapsus son de órdago. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido uno que ha sido muy comentado en las redes sociales.

En un acto de precampaña, Ayuso ha querido poner el foco en los "graves problemas" que tiene la Comunidad de Madrid con el servicio de Cercanías. Según los cálculos de la presidenta madrileña, los retrasos de los trenes de Cercanías tienen un impacto económico de cinco millones de euros al día en la región de Madrid. "Uno de cada cinco viajeros se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público", ha dicho Ayuso.

La presidenta ha querido echarle la culpa al Gobierno central –es el que tiene las competencias–, pero tanto es su afán que se ha equivocado y ha responsabilizado del problema de los Cercanías "a la falta de inversión del Gobierno de Madrid", que es el suyo. Vean el momento. Dentro vídeo.

Noticia relacionada

No os lo vais a creer, Ayuso dice que, ojo, el gobierno de Madrid es culpable de los retrasos en cercanías, que como todos sabemos lo lleva Pablo Iglesias 👇 pic.twitter.com/EmNewzuVov

Ya imaginarán que hay mucho cachondeo en las redes sociales. La legión tuitera no da crédito, aunque sepa que es un lapsus. Bueno, un lapsus que contiene una buena porción de verdad: la falta de inversión del Gobierno de Madrid es legendaria. Las críticas le llueven a la presidenta madrileña.

Dime que no es fake

No vale ya ni para mentir.

Pues va a ser la primera vez que dice la verdad…

— Here comes the Sun.. (@fine_if_if_yes) March 28, 2023