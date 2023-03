Rosa Díez, la política cuya carrera expiró hace tiempo, publicará el próximo 12 de abril su nuevo libro. La obra está dedicada a Pedro Sánchez y lleva un título que dice mucho de las intenciones de la autora: Caudillo Sánchez. También tiene un subtítulo muy elocuente que podría aplicarse a su errante trayectoria política (la de Díez): En el lugar de la historia que le corresponde. Pero lo mejor es la portada del libro. La propia Rosa Díez ha adelantado la tapa de su nueva obra en su cuenta de Twitter. Vean.

Ya lo han visto. La portada del nuevo libro de Rosa Díez presenta a Pedro Sánchez como un nuevo Lenin, imitando toda la iconografía soviética de la época. La imagen anticipa el contenido del libro: no hay que ser un lince para deducir que Díez no tiene mucha simpatía por el presidente del Gobierno.

No hay más que leer el resumen del libro que hace la propia editorial para confirmarlo: "En Pedro Sánchez existe una lejanía brutal entre lo que afirma y lo que hace, entre la calificación que da a sus actos y los efectos que producen cada uno de ellos, entre la propaganda con la que se adorna y la realidad de los hechos que protagoniza". La prueba del algodón llega unas líneas después: "La autora considera que para evaluar correctamente la dimensión del desastre que constituye el legado de Pedro Sánchez, han de analizarse sus iniciativas desde la perspectiva "humana", no tanto ni únicamente política". No hay más preguntas, señoría.

En cualquier caso, la portada no ha dejado indiferente a la legión tuitera. Hay división de opiniones: los hay muy a favor del libro de Díez, los hay muy en contra y finalmente están lo que se lo toman con mucho humor. Estos últimos son los que más nos interesan.

