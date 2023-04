"Hay que hablar en castellano": el bochornoso apunte de un comentarista sobre el euskera en la Vuelta ciclista al País Vasco

Ilustración de Oskar Matute y varios tuits. — Europa Press / Twitter

Por Tremending

Deslizar el odio hacia la diversidad idiomática que existe en este Estado es el deporte nacional de aquellos que quieren imponer su ignorancia a los demás. Un ejemplo de esto ha sido lo que le ha pasado al narrador de Eurosport Javier Ares tras su bochornoso e innecesario comentario hacia el equipo ciclista Euskaltel Euskadi durante la Vuelta al País Vasco.

El director del grupo de ciclistas Jorge Azanza se comunicó con sus corredores en euskera en uno de los momentos de la retransmisión en directo. Parece que esto sentó mal al comentarista por no entender el idioma y dijo: "El experimento está bien, pero hay que mejorarlo, hay que hablar en castellano también o traducir a la vez aunque puede ser un buen curso de aprendizaje de euskera para el que tenga algún interés en ello".

El fragmento se ha extendido rápidamente por redes sociales y muchos tuiteros no han dudado en criticar este innecesario apunte. "Las comunicaciones de radio del equipo son para el equipo no para los comentaristas", recordaba una internauta. No obstante, uno de los que ha respondido con más contundencia ha sido el diputado vasco Oskar Matute, que ha manifestado: "Ser ignorante nunca debiera ser motivo de burla por nadie. Jactarse de serlo y hacer ostentación de ello si es motivo de befa".

Ser ignorante nunca debiera ser motivo de burla por nadie. Jactarse de serlo y hacer ostentación de ello si es motivo de befa. Eutsi! Gora euskal txirrindulariak!✊️ https://t.co/R8P5DUdsBm — Oskar Matute (@OskarMatute) April 8, 2023

qué vergüencita esto señor las comunicaciones de radio del equipo son para el equipo no para los comentaristas https://t.co/IDKZoUyjdd — Gorka (@thundermeadows) April 9, 2023

Un equipo Vasco, hablando en Euskera en la Vuelta al País Vasco. Entiendo a @javierares, ya son ganas de incordiar pudiendo hablar en español!!! /ironia https://t.co/cgQeiehxRN — Francisco Garrobo (@fgarrobo) April 9, 2023

@javierares @Eurosport_ES pongan a alguien en la plantilla que lo pueda traducir, si quereis, pero ellos pueden hablar como les de la gana https://t.co/EcD3cVJKzB — Antoni Cursach Salas🎗 (@tonicartutxo) April 9, 2023

Periodistas pidiendo a profesionales que hablen en la lengua que ellos entienden en plena competición. Los hay que se creen el centro del mundo y siempre son los mismos. En fin, sin novedad en el frente… 🤦🏻‍♂️ https://t.co/2hDKctUob9 — Ramón Paraíso (@monparaiso) April 9, 2023

Cada director puede hablar a sus corredores en el idioma que quieran mientras se entiendan. Y de experimento, nada.

Gorospe ya daba hace años instrucciones en euskera, bueno en bizkaiera. Galdeano u Odriozola también.

Lo de RadioVuelta una excusa mala. https://t.co/EvULxZRhkO — izerdi gorria🎗 (@kepanet) April 9, 2023

@javierares a ver si aprendemos a tolerar y respetar, que el mundo no está hecho solo para tu disfrute y comodidad. Una carrera vasca, con señal de la tv vasca, en la que están hablando los de un equipo vasco, hablando en vasco, que locura eh, donde se ha visto….. https://t.co/8eUMzhdfX1 — Iñigo Arista (@i_moreno7) April 9, 2023

"El experimento está bien pero hay que mejorarlo. Hay que hablar en castellano también o traducirlo a la vez…" NOTA PARA CABESTROS: hablan en euskera porque es su lengua, no porque quieran joderos. Harías este comentario ante un mensaje en inglés, ruso, francés o italiano? https://t.co/womnGAybiz — Àngel Aguiló Palou (@AngelAguiloP) April 9, 2023

El tuit que ha viralizado el momento ha recibido miles de interacciones y cientos de respuestas de internautas que han expresado su empatía hacia el equipo vasco y hacia su director.