El maravilloso saludo de David Bisbal que ya es historia de Twitter: "¿Cómo están los máquinas?"

Cuando eres un tipo con la energía irrefrenable de David Bisbal no puedes saludar con un simple "hola" o un penoso "¿cómo va eso?". Cuando eres Bisbal solamente puedes saludar tal que así:

Este vídeo de Bisbal se está haciendo MUY viral y reconozco que no puedo dejar de verlo. pic.twitter.com/0O7DAcvys5

"Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo…", una frase que entra directamente en la historia de Twitter, que además completa con un posterior: "¿Estáis bien? Venga, vamos a echar una fotillo". Mención especial al "máquina" que se da por aludido y responde: "Bien, bien, bien".

El vídeo, que está recorriendo ya las redes y los medios de comunicación, corresponde al momento en que el artista almeriense saluda a unos fans que le estaban esperando a la salida del Wizink Center Madrid.

Mira, si @almuariza dice "¿Cómo están los máquinas?" en una conexión en directo, le hacemos una estatua en el plató.

No creo que ocurra…Hace cosas muy serias. No creo, no creo…Pero y sí… pic.twitter.com/LJDFde6c54

— La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 18, 2023