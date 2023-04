La RAE recomienda usar 'Sangenjo' en lugar de 'Sanxenxo' y las redes se mofan: "No se dice 'español', se usa la forma tradicional 'hispaniolus'"

Tras la polémica entre tildistas y antitildistas, la Real Academia Española vuelve al candelero con una recomendación que no es del gusto de todos. Todo empieza con una sencilla consulta del pueblo llano sobre la idoneidad a la hora de utilizar el topónimo del municipio pontevedrés de Sanxenxo.

El caso es que la consulta ha generado cierta controversia. La RAE ha indicado en su respuesta a este usuario que "en textos oficiales generados por la Administración es preceptivo utilizar el nombre vernáculo 'Sanxenxo'", pero que "fuera de estos usos, lo indicado es emplear la forma tradicional 'Sangenjo' al hablar o escribir en español".

Y claro, se ha desatado la tormenta. Son muchos los gallegos –incluida la Real Academia Galega– los que han puesto el grito en el cielo.

Algunos con guasa, otros con cierta irritación, los "anti-Sangenjo" han hecho oír su voz y han reivindicado lo que es de cajón, a saber; que "la única forma oficial de los topónimos gallegos es en galego".

Pues a mí no me parece normal que nos pongamos a "traducir" un topónimo. Sanxenxo es un nombre propio y como en todos no nos ponemos a cambiarlo. En Uxía cuando salimos de Galicia no la llamamos Eugenia ¿o si? Si traducimos Sanxenxo también tendríamos que cambiarlos todos.

— Salmapg (@salmapg_) April 21, 2023