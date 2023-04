Indignación con el presentador de Antena 3 Manu Sánchez por culpabilizar a los jóvenes de no tener hijos: "Somos humanos, no máquinas"

Por Tremending

Los problemas de natalidad en España y en el mundo en general son evidentes. Nacen pocos niños, la gente vive más años y, por ende, está más envejecida.

Ahora bien, tampoco es culpa de los jóvenes que, por un lado, elijan hacer con sus vidas lo que les plazca y, por otro, que en caso de querer tener hijos las condiciones sean totalmente desfavorables.

Sin embargo, para el presentador de Antena 3 Manu Sánchez esto no son más que "excusas" y los jóvenes dejan un país "triste" porque cada vez hay menos niños. Algo que ha encendido a las juventudes.

El tuitero Tigrillo ha sacado un buen arsenal de "excusas" para explicar las razones por las cuales los jóvenes no pueden permitirse tener hijos aún queriendo hacerlo.

"Los jóvenes son unos egoístas que se buscan excusas para no tener hijos". Estas son nuestras excusas, amigos de Antena 3: pic.twitter.com/2la8YbeEK6 — Daniel Valero 🏳️‍🌈 (@TigrilloTW) April 21, 2023

En su vídeo explica las razones más elementales. La primera, las condiciones laborales: "En España la tasa de paro juvenil ronda el 30%, la media de los sueldos de los jóvenes de hasta 25 años que trabajan es de unos 1.234 euros brutos, es decir, poco más de 1.000 euros al mes", explica.

Si con un sueldo de 1.000 euros al mes ya es complicado vivir uno solo, con niños y los gastos que estos suponen, la cosa se complica. "Y un piso en alquiler con bastante espacio para formar una familia cuesta de media en España 924 euros al mes, con lo que pagar comida, el agua, el transporte, la luz, tienes 76 eurazos. Y eso si no vives por ejemplo en Madrid, donde la media de alquiler es de 1.941 al mes. Y mantener una unidad de hijos según los estudios cuesta durante los tres primeros años una media 1.183 euros al mes. Señor mío, ¿cómo pago 900 euros de alquiler, 1.100 dedicados al bebé, mínimo 200 de comida, 200 de gastos y todo eso cobrando 1.000 euros?", desarrolla.

"Por cierto, si algún día tengo dinero para permitírmelo, que no creo, tendré hijos si a mí me da la gana, porque sienta que quiera querer y criar un bebé y no para compensar que vivamos en un sistema económico que se sostiene a base de criar seres humanos como mano de obra barata para que el día de mañana te paguen a ti la pensión", señala antes de homenajear a David Bisbal: "Somos humanos, no máquinas".

Estoy un poco hasta la seta del discurso de "es que los jóvenes no quieren tener hijos". Pues no, no queremos. Y si queremos, a veces no podemos. A ver si me vais a decir vosotros como tengo que vivir yo mi vida. https://t.co/RkAQIYiJ8y — Pol a.k.a. Mercy (@Polpolpolin) April 21, 2023

Mi excusa: que no me sale de los cojones. Ni yo ni nadie le debe producción de personas a este mundo como si fuesen un recurso más de que la sociedad se adueña y utiliza. https://t.co/vTmD94CRRy — Toni García🔻 (@ambcoses) April 22, 2023

Y aquí otra "excusa" perfectamente válida: no quiero tener hijos, y punto. https://t.co/15qep97j6B — Lu (@LucieIglesias) April 22, 2023

Este joven tiene sentido común. Ojalá muchos lo tuvieran. Traer un hijo al mundo y no poder brindarle una infancia „normal" sería irresponsable. https://t.co/L5Tf3cpDoq — Pulgarcita (@Ekabo99) April 24, 2023

Otros jóvenes se han unido a las críticas al entender que desde la posición del presentador es muy fácil culpar a los jóvenes de no tener hijos, cuando la realidad es que, además de que no es su obligación, las condiciones en las que viven no son las más propensas para cuidar de otro ser humano, aún teniendo toda la voluntad del mundo en querer hacerlo.