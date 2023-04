Las odiosas comparaciones y la actuación policial tras la exhumación de Primo de Rivera: "Ojalá esta delicadeza en los desahucios"

Brazos en alto, símbolos y gritos fascistas, empujones a policías… Son algunas de las escenas que han tenido lugar este lunes tras la exhumación del padre del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera.

Los altercados se registraron en las inmediaciones del cementerio de San Isidro ante la inminente llegada de los restos del fundador de Falange y se pueden ver en múltiples vídeos registrados por los medios.

Los choques entre policías y fascistas se han saldado con tres detenidos y cinco personas identificadas.

Sin embargo, en las redes ha llamado la atención la actuación policial, que muchos están comparando con lo que hemos visto en otro tipo de protestas.

Ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero desde luego lo que se ve en esos vídeos nada tiene que ver con la agresividad que hemos visto en otras ocasiones. Estas son algunas de las reacciones comparando la acción policial.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) April 24, 2023

He visto pogos de Ska-P más violentos que eso.

¿Carga?

Vamos no me jodas, he visto Teletubbies con más agresividad https://t.co/fDXG33KI3v

— Bulldog Punk (@bulldog_punk) April 24, 2023