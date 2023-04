Una agente de Policía zanja los comentarios sobre su físico de un plumazo: "No tienes que aguantarlo"

Por Tremending

Una agente de Policía, habitual en el canal de Tik Tok del cuerpo, ha dicho basta con los comentarios que recibía sobre su físico.

La agente aparece en algunos de los vídeos que publica en Tik Tok la Policía Nacional, donde instruye sobre reglamentos o previene sobre posibles estafas.

En uno de ellos, la policía no paraba de recibir comentarios en referencia a su aspecto. "No he podido escuchar ni una palabra. Me he perdido en sus ojos", y otras cosas sobre el estilo.

Harta de los comentarios, la agente ha decidido ponerles fin. "¿Has recibido mensajes o comentarios de este tipo en redes sociales? No tienes que aguantarlo. Repórtalo a la plataforma y, si es delito, denúncialo. Lo perseguiremos", avisa.

Con este vídeo, la policía zanja los comentarios machistas sobre su físico. Y, por otro lado, previene a otras mujeres que puedan recibir acoso en las redes sociales sobre formas de combatirlo. Un clásico dos al precio de uno.