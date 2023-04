"¿De verdad quieres meterte en esto?": la pregunta de Pedro Pascal en una entrevista en la que hablaba sobre la huida de su familia de Chile

No es la primera vez que el actor Pedro Pascal habla abiertamente de la huida que tuvo que emprender su familia desde Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero en la última ocasión que lo ha hecho ha habido un detalle que ha llamado la atención de todos.

Pascal estaba siendo entrevistado por Joel McHale cuando este señaló que Estados Unidos había respaldado el levantamiento para derrocar a Salvador Allende. La reacción del actor, prácticamente susurrando, fue: "¿De verdad quieres meterte en esto?".

Pedro Pascal speaks about his family fleeing Chile and the US coup of Allende.

Joel McHale: "Which the US backed!"

Pascal *whispers bc implicating US is dangerous: "Do you really want to get into this?"

Then the look of shock on Ken Jeong's face when he finds out pic.twitter.com/NoF2CROMaf

