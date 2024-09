El vídeo de Javier Bardem indignado por lo que creía que era un homenaje privado a Bigas Luna: "Esto se llama encerrona"

Una instante del vídeo de Javier Bardem, indignado por lo que creía que era un homenaje privado a Bigas Luna.- EITB

Tremending Publicado el 24 de septiembre del 2024

"Me parece feo quien haya organizado esto cómo se ha hecho. Es una falta de respeto hacia las personas. Esto se llama encerrona". Son las palabras del actor Javier Bardem, indignado por lo que creía que era un homenaje íntimo a Bigas Luna, al encontrarse con que se trataba de un acto con asistencia de medios de comunicación.

El vídeo del momento ha sido recogido por medios como El Diario Vasco o EITB y se ha hecho viral en las redes sociales.

A Javier Bardem lo llaman para un homenaje a Bigas Luna, entre otras, por la película "jamón, jamón". Le hacen una encerrona y pretendían que se promocionara una marca de un jamon.

Esta es su respuesta.

Chapó pic.twitter.com/wCY34Aqbaz — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) September 23, 2024

"Estábamos esperando que fuera un acto íntimo de verdad […] he visto que no se ha respetado, por eso aparezco yo aquí en respeto y consideración y cariño hacia Bigas, Betty y Celia, pero por supuesto no es lo que se nos había dicho. Me he enterado de esto hace dos minutos", explica Bardem, que junto a Penelope Cruz, Jordi Mollà y otros protagonizó la mítica película Jamón, Jamón, del director fallecido en 2013.

Según han explicado diferentes medios, el momento tuvo lugar en el hotel María Cristina durante el Festival de Cine de San Sebastián. Al parecer, al llegar Bardem se dio cuenta de que se trataba de un acto que tenía detrás una marca de jamones y que se había convocado a la prensa.

La empresa Dehesa Maladúa simula un homenaje a Bigas Luna para tender una encerrona a Javier Bardem en el Festival de San Sebastián e intentar utilizarlo como reclamo publicitario de un jamón que ha lanzado utilizando el nombre del fallecido director de cine. pic.twitter.com/mCOelo3pVo — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) September 23, 2024

Los Barden son muy grandes… pic.twitter.com/Rm69jSarFE — Luzsolar (@Luzsola06146511) September 23, 2024

Que citen a Javier Bardem para un supuesto homenaje que en realidad era una acto para publicitar una marca de jamón. Con prensa y todo. Pues sí, es impresentable una encerrona así. Y ha hecho muy bien en decirlo.https://t.co/RIfiayloZK — Fernando Berlín (@radiocable) September 23, 2024

Y así es cómo Javier Bardem convierte el supuesto homenaje a Bigas Luna por 'Jamón, jamón' en una reivindicación de 'Huevos de oro'. 👌 — Tengo tierras 🚩 (@SirGuerra) September 23, 2024

¡Demasiado educado ha sido! — Pains (@Nowhereloca) September 23, 2024

El instante le ha llegado a mucha gente, entre ellos a Ramoncín. El músico ha asegurado desde el programa Más Vale Tarde que "esto pasa mucho". "Te venden una historia, te acercas, y cuando llegas no tiene nada que ver con lo que es", ha asegurado. Después ha confesado que él se ha ido muchas veces de actos "por cosas como esta".