García Albiol se suma a Pérez-Reverte y otros cuñados contra el tapón pegado a la botella: "Drama en la cocina"

Habitualmente, luchar por un mundo mejor (o un poco menos malo) requiere grandes sacrificios. Comprometerse física y mentalmente, cambiar hábitos y costumbres o renunciar a comodidades. Pero hay veces que solo hay que poner así de lado el taponcito de la botella al beber.

Pues oye, en los últimos tiempos estamos viendo cómo señores de pelo en pecho, que van de aguerridos por la vida, están muy indignados por tener que hacer tan titánico esfuerzo en su día a día. Nos referimos al tapón de las botellas de plástico, que ahora debe estar adherido a la botella para reducir la cantidad de residuos y facilitar su reciclaje.

Hace poco fue don Arturo Pérez-Reverte el que se quejó (con un exabrupto incluido) por tamaña complicación en su vida. Además, irónicamente, lo hizo desde lo que tiene toda la pinta de ser un velero. Adivinen dónde suelen ir a parar los residuos plásticos por millones de toneladas…

Por mala gente (no voy a usar el mismo término) que no es capaz de hacer en más mínimo esfuerzo intelectual en entender que hay que proteger la naturaleza y cómo hacerlo, aunque sea de forma egoísta, por nosotros mismos, es necesario que haya en Bruselas gente legislando

Pues ahora otro prohombre se ha unido al club: Xavier García Albiol. Parece que, tras su obsesión por los migrantes, ahora ha encontrado un nuevo villano.

Para que algunos hablen después de generaciones de cristal. Atención a las reacciones al tuit del alcalde de Badalona.

— Jordi the Jar ☣️ (@billydors) September 28, 2024

Eso será porque no tienes muchas luces o que su coordinación ojo-mano está comprometida por lo que sea.

Gira la botella, Xavier, no es tan complicado, yo no soy alcaldesa ni nada parecido y se me ha ocurrido a mí solita. Ánimo, que seguro que puedes.

— Pues ya estaría… (@SinNomb36801216) September 29, 2024