Ayuso dice que quieren una juventud "que vaya directa a la subvención" y los tuiteros le preguntan cuánto ha cotizado fuera de la política

Si algo le gusta a Ayuso es producir ignorancia. Y lo hace mediante la palabra "libertad", la cual ha vaciado de significado para llenarlo con una ideología populista y ultraliberal. La tergiversación de su discurso pasa de lo perverso a lo paródico con su última ocurrencia: que la izquierda quiere criar jóvenes para que directamente cobren subvenciones y que esto se combate, efectivamente, con más libertad de la suya.

Los tuiteros no han tardado en identificar sus falacias y muchos le recuerdan que ella siempre ha vivido de lo público.

Llevas viviendo del dinero público desde 2006. No estás para hablar de subvenciones. https://t.co/xRI0QMlZoA

Ayuso ha dirigido estas palabras a los militantes de las Nuevas Generaciones del PP, a quienes ha asegurado que todo el discurso sobre cómo viven peor que sus padres o que son una generación sin futuro es una estratagema para que se sientan más seguros bajo la protección de las subvenciones. Sus incendiarias declaraciones han recibido contestaciones muy críticas tanto con ella como con los embrionarios militantes del Partido Popular.

Todos los cachorros de las nuevas generaciones no han trabajado jamás.

Todos están ahí para vivir del cuento y de esas paguitas que tanto criticáis.

Bueno, tú eres un ejemplo, no has trabajado jamás, pasaste de llevar las redes sociales de un perro a presidenta.

Meritocracia.

