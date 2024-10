La Oreja de Van Gogh anuncia que la cantante Leire Martínez deja el grupo: "Amaia, calienta que sales"

Leire Martínez, en un concierto de La Oreja de Van Gogh en las Fiestas del Pilar, en Zaragoza. / Javier Cebollada (EFE)

Tremending Publicado el 14 de octubre del 2024

Leire Martínez deja el grupo fundado por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", ha escrito la banda vasca en la red social X.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", añade el comunicado de La Oreja de Van Gogh.

"Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye la nota.

El anuncio se produce apenas tres meses después de la reaparición, en un concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, de su primera cantante, Amaia Montero, quien llevaba cinco años alejada de los escenarios.

El comunicado ha provocado numerosas reacciones en la red social X. "Amaia, calienta que sales", han escrito los fans de la banda, quienes también han tenido palabras de gratitud para Leire.

Gracias Leire Martínez por tu arte, generosidad y empatía siempre. Crecí con tu la oreja y me llegaste al alma. Todo tiene un principio y un final. Pero con tu final una parte de mí también se va. Un gracias se queda corto, asi que cierro con un abrazo y un buena suerte 🍀❤️ pic.twitter.com/gM50DDmJHE — Janire (@janimarlu) October 14, 2024

Nunca superé la ida de Amaia, y ahora me doy cuenta que tampoco voy a superar la de Leire 😭 — 𝑳𝒖𝒊𝒔𝒎𝒂🦄 (@1uismaria) October 14, 2024

Diecisiete años en la banda y solo este triste comunicado para anunciar la marcha de Leire. Da la impresión de que la echan ☹️ https://t.co/JKh7MZFtmn pic.twitter.com/qXUO6EX9RB — Salva (@salvamlg) October 14, 2024

Recién me recupero del regreso de Amaia y ahora esto D: — Bárbara (@arrobabaru) October 14, 2024

Ahora entiendo las lágrimas de Leire en el último concierto💔Me da la sensación que no se ha ido por decisión propia… LEIRE HAGAS LO QUE HAGAS ESTAREMOS ESCUCHÁNDOTE https://t.co/1w1ofinYrs pic.twitter.com/GAnfbJ6IFB — MALBERT (@ItsMalbert) October 14, 2024

Ni un video los 5 juntos explicándolo, ni una foto, esa explicación de mierda como si fuese un problema de ella…

Leire se merece mucho mas que esto. https://t.co/v25ktCMeT2 — Alberto ✌🏻 (@AlbertoBfan) October 14, 2024

Si vuelve Amaia, habéis perdido mi respeto. Leire hizo un enorme trabajo para suplir a un icono. Amaia se fue pensando que se comería el mundo y no fue así. Leire hace tiempo que nota que Amaia volverá y este comunicado tiene sabor a eso. Leire, tienes todos mis respetos. — Jan (@Xiulet_) October 14, 2024

Amaia Montero calienta que sales

pic.twitter.com/gKh38Us2il — Ethel Cocain (@_juantanamera_) October 14, 2024

Tras el concierto de Karol G, corrieron rumores de que Amaia Montero regresaría a los escenarios con La Oreja de Van Gogh, lo que molestó a Leire Martínez: "No me gusta que se me ningunee. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso".

Estas declaraciones de Leire Martínez hace un mes ahora tienen más sentido pic.twitter.com/rnQB5SAzyE — Alba Medina (@Srtacotilleo) October 14, 2024

Algunos fans de la banda coinciden con el "ninguneo" que ha sufrido Leire Martínez, quien se había dado a conocer en el programa televisivo Factor X.

El ninguneo que ha sufrido Leire Martínez estando al frente de LODVG durante más de quince años representa un síndrome del impostor en toda regla. Ella se ha ganado el respeto y admiración por sí misma y no le debe nada a nadie. ¿Era ese su lugar? Sí. Amaia ya fue, superadlo. pic.twitter.com/Qk4rGELS6A — Félix Kortajarena. (@Xclusively9) October 14, 2024

Leire, desde el día uno, siempre tuvo la misión más difícil en medio de una vorágine de desconcierto, cambios drásticos y, sobre todo, injustas críticas más que incisivas. No solo cumplió con su cometido sino que ha servido de salvavidas a la formación durante 17 años. 😓😐 — Αlejandro González (@AlejandroGO_95) October 14, 2024

Casi tres décadas después de la fundación del grupo, se busca una nueva cantante de cara al próximo año, ya que los miembros de La Oreja de Van Gogh se habían propuesto, según Pablo Benegas, recuperar en directo su último disco, Un susurro en la tormenta, publicado en 2020.