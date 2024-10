"Viñahombres", "Viñatestosterona", "Nabo Rock": críticas al festival Viña Rock tras su último cartel con una sola mujer

Una única artista entre 35 grupos confirmados. Es la desoladora imagen que deja el primer avance del cartel del festival Viña Rock 2025, que ha provocado una lógica avalancha de críticas indignadas en las redes sociales durante los últimos días.

La Raíz, Talco, Boikot, Mägo de Oz, Califato 3/4, Itaca Band, Porretas, La Sra. Tomasa, Toteking… así hasta 35 artistas y grupos y solo una mujer como tal. Y no, no es la Sra. Tomasa, que es un grupo con siete hombres, sino Grex. Se podrían añadir otras tres mujeres presentes en algunas de las bandas anunciadas el pasado lunes, pero si sumamos también el número de todos los integrantes hombres de las bandas la proporción sería aún más bochornosa.

Algunas tuiteras se están animando a proponer nombres alternativos para el festival, como "Viñanabos", "Viñahombres", "Viñatestosterona" o "Nabo Rock".

Perdón eh, pero para sorpresa de nadie sigo sin ver ningún tweet de compañeros masculinos. Y si los hay por favor si no llego me gustaría verlos!

Todavía recuerdo cuando no dijeron nada los futbolistas con el caso Jenni Hermoso.

Yo, personalmente no entiendo nada. https://t.co/zEznSjfn6a

— Rocio Saiz (@rocio__saiz) October 15, 2024