La reflexión de Paz Vega en 'La Revuelta' ante una pregunta "clásica" del programa: "Normalizarlo creo que no está bien"

"¿Eres más machista o más racista?". Es una de las "preguntas clásicas" de David Broncano a sus invitados en La Revuelta de TVE. La primera vez que la lanzó, en el segundo programa, lo explicó así: "Quiero decir, no presupongo que seas mucho de una cosa ni de otra, pero todo el mundo desgraciadamente un poco somos de alguna".

Ahora la última invitada al espacio, la actriz Paz Vega, ha dejado una reflexión sobre esa pregunta que ha hecho que el propio Broncano se esté planteando retirarla y que ha abierto un interesante debate en las redes. El propio programa ha compartido el vídeo alimentando la conversación.

Paz Vega suma un nuevo punto de vista a la pregunta de si eres más machista o más racista. #LaRevuelta pic.twitter.com/fCprglGjUg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2024

Cuando el humorista lanzó la pregunta, Vega respondió: "Es curioso ver cómo la mayoría de los invitados, si no todos, prefieren admitir que son un poquito machistas más que racistas y eso es peligroso porque al final tú estás admitiendo algo que es admitir que el hombre está un poquito por encima de la mujer, así que eso hay que eliminarlo".

"Admitirlo y normalizarlo creo que no está bien […] Decirlo aquí en máxima audiencia… puede generar que ser un poco machista no pasa nada", reflexionó.

David Broncano respondió explicando el origen de la pregunta: "A mí me pareció en su momento que tenía un poco la cosa de reflexionar en público sobre qué actitudes tiene uno machistas o racistas, más que normalizarlo". Sin embargo, tras reconocer el punto de vista de la actriz se abrió a cancelar la cuestión: "En los próximos días en vez de preguntar si eres más machista o más racista, preguntamos si quieren que se siga haciendo la pregunta".

En la red X (Twitter) el debate continúa y mientras unos consideran que la pregunta es pertinente porque contribuye a que la gente sea consciente de una realidad existente otros consideran que admitirlo en un programa así contribuye a normalizarlo.

No negar una realidad mejorable no supone normalizar la injusticia sino tomar consciencia de la necesidad de corregir, de aprender con humildad y de adoptar cambios necesarios, empezando por nosotros mismos. — Jaume d'Urgell 陈建军 (@JaumedUrgell) October 15, 2024

No podemos normalizar el machismo ni aceptar comportamientos que perpetúan la desigualdad y la violencia. Es urgente seguir luchando por una sociedad justa e igualitaria donde todas las personas sean respetadas. #LaRevuelta — David Serrano Ψ (@ddserrano_) October 14, 2024

No creo que responder sea sentir orgullo o decir "esto está bien", es reflexionar sobre qué cosas tenemos que mejorar porque sí, a veces tenemos esos tintes sin que nos demos cuenta. Negarlo, ocultarlo o no hablar de ello no soluciona nada, verbalizarlo ayuda a ver muchas cosas. — Friki Mamá (@MellamanSiL) October 14, 2024

Es inadmisible seguir tolerando el machismo. Aceptarlo como algo cotidiano perpetúa la desigualdad y el abuso. Debemos erradicarlo de raíz y construir una sociedad más justa e igualitaria. #LaRevueltaTVE — Esperanza Gómez (@GC_Esperanza) October 14, 2024

Desde el primer día Broncano aclaró que la pregunta no era "si eres machista o racista", la pregunta es: "dando por hecho que todos somos algo machistas y algo racistas, ¿que te consideras más?". Así que la reflexión de Paz Vega está genial pero no tiene sentido. — Querido Javier (@queridojavier) October 14, 2024

tiene toda la razón — Umberto León Domínguez 🧠 🤖 (@umbertoleon) October 14, 2024

Yo creo que no entiende la pregunta. La admisión de ser un poco machista o racista no implica aceptarlo, sino reconocerlo e intentar mejorarlo y aprender. Lo somos no por gusto si no por aprendizaje en una sociedad estructuralmente discriminatoria — Axel (@AMNK750) October 14, 2024

ella lo ha dicho: prefieren admitir.

Porque estoy convencido de que no es así pero se tiene interiorizado que un poco de machismo está normalizado pero un poco de racismo está mucho peor visto socialmente.

Pero tengo muy claro que el racismo oculto en este país enoooorme — Mario LM 🐱💙 (@M4rioLM) October 14, 2024

Pues pensándolo bien, tiene razón Paz Vega. — Eduardo Reipe/♥️♻️ (@EduardoRei83666) October 14, 2024

No estoy en absoluto de acuerdo con Paz Vega.

Lo que no se nombra no existe.

Lo que se nombra existe, y nos da la posibilidad de reflexionar y hacer un receteo de nuestros micromachismo o elementos racistas que perduran en nosotros.

Me sumo a la opinión de @JaumedUrgell — Orlando Guiomar (@grouchomarx1890) October 15, 2024

No se puede normalizar el Machismo ni un poquito.

Muy bien por Paz Vega 👏 — Sol García Vives (@solgarvives) October 14, 2024

