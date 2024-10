Feijóo menosprecia a quienes quieren ser funcionarios… cuando él lleva décadas viviendo de lo público: "Está tan confuso que se hiere a sí mismo"

Si la hipocresía diese puntos en las elecciones, en el PP gobernarían en todo el sistema solar y Alberto Núñez Feijóo sería el presidente desde aquí hasta Próxima Centauri (siempre que quisiera, claro está). Lo de ponerse las banderitas arcoíris después de su pasado contra el matrimonio igualitario ya es un grado, pero tras ver a Esperanza Aguirre manifestarse contra la corrupción ya podemos decir que nuestros ojos lo han visto todo.

Y atentos ahora al cinismo de Feijóo, que solo puede medirse en años luz. El presidente del PP ha cargado contra quienes quieren ser funcionarios… cuando él mismo lo es desde 1985 (ahora en excedencia). Por no hablar de su poco recordado pasado sindical. Desde entonces lleva décadas viviendo de sueldos por cargos públicos.

Feijóo: La gente no arriesga, quieren ser funcionarios para vivir de lo público.

En un acto de la patronal de empresas familiares celebrado este lunes, Feijóo dijo: "¿Cuántos jóvenes, cuántos chicos o chicas, optan en España por convertirse en funcionarios sin vocación pública? […] Sólo por el miedo a fracasar fuera de la administración. Nuestro país necesita emprendedores".

En su discurso Feijóo también cargó contra aquellos que, según él, "prefieren vivir de ayudas públicas", criticó el "insoportable absentismo laboral" que afecta a la economía española y señaló a los migrantes que cometen delitos. Todos los clichés de la derecha en un solo discurso.

Los funcionarios HACEMOS un trabajo no vivimos de lo publico

Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Feijóo es funcionario desde 1985. pic.twitter.com/TWAo9rFMla

Un país sin funcionarios no es viable. Los funcionarios existen desde que los chinos crearon un cuerpo de trabajadores públicos que no dependían del gobernante de turno para hacer sus labores públicas.Todo el mundo nos señala,pero nadie nace funcionario.Hay oposiciones. Estudiad.

Y los que no han trabajado fuera del partido en su vida, que son ?

Yo no soy ni he sido funcionaria pero me parece muy ofensivas estas declaraciones generalizando por parte del señor Feijoo que fue funcionario 32 años

— Paloma del Palacio🔻♥️💛💜 (@palomapalacio) October 21, 2024