Las palabras de Pablo Iglesias tras la dimisión de Errejón: "Fue mi amigo y no me alegro de un final tan siniestro pero lo primero son las víctimas"

Tremending Publicado el 25 de octubre del 2024

"No hay vuelta atrás". Así se han manifestado mujeres periodistas, académicas y políticas tras la dimisión de Íñigo Errejón ante las acusaciones de violencia machista. La renuncia del ya exportavoz de Sumar, de la que Público informó este jueves en primicia, llegó tras la publicación del testimonio de una víctima en el Instagram de la periodista Cristina Fallarás y ha centrado la atención mediática y política.

Este jueves, el programa 59 segundos de TVE arrancó precisamente con este asunto y entre los invitados al espacio estaba el ex secretario general de Podemos y antiguo amigo de Errejón, Pablo Iglesias.

#59Segundos

Esto de Pablo Iglesias, sobre la dimisión de Iñigo Errejón

👇🏻 pic.twitter.com/Gr3si9tgQQ — Judit 🔻 (@judit_sinhache) October 24, 2024

"Hay mucha gente que a mí me dice, estarás contento […] fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final como este, pero lo primero son las víctimas", aseguró. A renglón seguido, Iglesias añadió: "Cuando he visto el tuit del presidente del Gobierno acordándose más de su socio de Gobierno que de las víctimas, pues creo que debería escuchar menos a sus amigos cuarentones y cincuentones que no entendían al Ministerio de Igualdad y recordar que gracias a la ley Solo sí es sí del anterior Ministerio de Igualdad hoy cualquier mujer sin necesidad de una sentencia tiene la consideración de víctima".

"De esto se hablaba, pero había muchas víctimas que no encontraban un espacio seguro para denunciar", confesó después, alabando la iniciativa de Fallarás.

No se puede ser más señor impoluto que Pablo Iglesias a la hora de abordar un tema como éste. Con sensibilidad incluso… — Fran J. Vila ☭🔻 (He/Him) (@FranJ_Vila) October 24, 2024

Y si se sabía, al menos, desde hace 1 año porqué no se denunció? — Máximo Daza Ramos (@daza_maximo) October 24, 2024

Durante el programa, también se hizo una conexión con la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval. Sus palabras no convencieron mucho, en especial su respuesta cuando Gemma Nierga le preguntó si le iban a expulsar como militante del partido.

Duval lo pasó mal en este momento cuando le pregunta Nierga si van a expulsar a Errejón como militante de Sumar#59Segundos pic.twitter.com/k0pjAyH1Hs — IamRGR (@IamRGR1) October 25, 2024

Que mal en #59segundos las declaraciones de Elisabeth Duval sobre #inigoerrejon Puede ser el fin para much@s más que para Errejón pic.twitter.com/bkg3GbYbhc — Mjpintor (@MjosePintor) October 24, 2024

Ahora muchas voces han alabado el papel jugado por Fallarás posibilitando esta denuncia. Así hablaba ella hace unos días en Público.

Cristina Fallarás durante estos años ha ido creando redes y espacios seguros para mujeres. Gracias a ella miles de mujeres se han atrevido a denunciar las violencias sufridas. Esto no ha sido casualidad, es el fruto de la organización feminista. No nos subestiméis. #SeAcabó — Esther López Barceló ✍️ (@Elba_Celo) October 24, 2024

OJO: Cristina Fallarás anuncia que en las últimas 24 horas le han llegado 11 testimonios más de víctimas de Íñigo Errejón.pic.twitter.com/BcozuFzjLy — Juan Miguel Garrido🔻🇵🇸🇱🇧 (@JuanmiGG_News) October 24, 2024

Un abrazo para la mujer anónima que se atrevió a contarlo y otro para Cristina Fallarás por tener el valor que les faltó a quienes lo sabían. Ciao Íñigo Errejón. pic.twitter.com/cZA8zGaNcl — Salseo (@Planetasalseo) October 24, 2024

Ante cualquier caso de violencia sexual lo primero las víctimas y quienes las acompañan: que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras — Irene Montero (@IreneMontero) October 24, 2024

En las últimas horas también se ha conocido que la actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha denunciado en comisaría a Íñigo Errejón por acoso sexual. Este viernes Sumar y Más Madrid se atribuían haber forzado la dimisión de Errejón, formaciones de las que el político era una de las cabezas más visibles y relevantes.