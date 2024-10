La bochornosa persecución de las teles al padre de Íñigo Errejón: "No ayuda a nada, no repara nada, no informa de nada. Es morbo y deshumanización"

Tremending Publicado el 28 de octubre del 2024

Seis mujeres han dado ya su testimonio en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás afirmando haber sufrido violencia machista por parte de Íñigo Errejón. El primero de estos testimonios, publicado el pasado 21 de octubre, forzó la dimisión del político madrileño, que avanzó Público el pasado jueves.

Mientras algunas intentan que al menos este caso sirva para aprender diferentes cosas (repensar los protocolos de denuncia y actuación de los partidos, evidenciar que las víctimas lo son incluso si no denuncian, etc), hay quien está intentando convertir esto en un circo que sirva a sus intereses.

Ahí está, por ejemplo, el Partido Popular buscando embarrar el debate para atacar al feminismo, como ha hecho José Luis Martínez-Almeida.

Y ahí están algunos programas de televisión convirtiendo todo en un espectáculo morboso. Un ejemplo son las imágenes aparecidas en programas como Y ahora Sonsoles o TardeAR persiguiendo por la calle… al padre de Errejón.

El programa de Sonsoles Ónega incluso accedió al portal de su vivienda. Unas imágenes que no vamos a compartir para no difundir una bochornosa persecución que no aporta absolutamente nada a la información y que expone a un familiar que no es responsable de lo que otros hacen o dejan de hacer.

Perseguir por la calle al padre de Errejón me parece de las cosas más repugnantes que puede hacer la prensa en estos momentos. No ayuda a nada, no repara nada, no informa de nada. Es puro morbo y deshumanización. No hemos aprendido nada. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) October 27, 2024

En los vídeos se ve cómo el progenitor de Errejón les recrimina su actitud, les dice que no le dejan caminar y les deja claro que no quiere hablar. Pese a ello, le siguen persiguiendo micrófono y cámaras en ristre. Otro de los que también se ha sumado a la persecución es el agitador ultra Vito Quiles.

Estas son algunas de las reacciones indignadas a un nuevo bochorno televisivo que demuestra cero humanidad y cero profesionalidad.

Mira q me cae mal Errejón, pero esto es muy rastrero. — CleopatroLL (@Cleopatroll) October 27, 2024

Non comment pic.twitter.com/xkbvsfDJo9 — José Luis Maldonado (@JosLuisMaldonad) October 27, 2024

Basura de medios, de la "Premio Planeta" y sus adláteres… — Charlie River (@Charliton1000) October 27, 2024

Eso no es prensa, eso es mierda. ¿Que culpa tiene el padre de los errores del hijo? Las cadenas de tv son estercoleros, — Bernarda Alba (@Bernard12818551) October 28, 2024

Por si alguien duda aún. Vito Quiles no es un periodista. Perseguir al padre de Errejón tampoco es periodismo — Natalia Junquera (@nataliajunquera) October 27, 2024

Ni lo aprenderás. — Aarón García Peña (@AaronGarciaPe) October 27, 2024

Un hombre de 40 años denunciado y tienen qué acosar al padre.

🤦🤦🤦 — Maria Regal (@MRegaliz) October 27, 2024

Menuda carroña informativa…no tienen vergüenza… a esto se le llama Magazine… ? O centro de carroñeros periodísticos…😡😡😡😡 — Anna Ferrer (@AnnaFer11502007) October 27, 2024

Estos programas se lo tenían que hacer mirar. Este es el consejo que también dieron muchos tuiteros al programa de Ónega cuando recordaron el tratamiento que su programa había dado al caso de Daniel Sancho entre dosis de sensacionalismo, músicas intensas y testimonios presentados de forma vergonzosa.