"Sobre las prioridades informativas de unos y otros medios": críticas a las portadas de papel destacando a Begoña Gómez sobre la DANA

Ya son al menos 70 los muertos en València y dos en Castilla-La Mancha como consecuencia de las lluvias torrenciales. Una cifra que ha ido aumentando durante el día y que refleja los estragos de la que ya es la peor DANA del siglo. Mientras el sur de Catalunya está ahora en alerta a la espera de la posible llegada de la catastrófica DANA ahora se analiza si se hizo lo suficiente para prevenir lo que ha sucedido.

Por el momento ya se están repasando los múltiples avisos que Mazón desoyó, como que la alerta a la población se envió ocho horas después de que la lluvia empezara a desbordar barrancos o que a las 13 horas el president afirmó que la situación tenía visos de amainar.

Acabo de ver esto de Mazón, increíble, no solo no activó los mecanismos de alerta máxima tras el anuncio de AEMET a las 8 de la mañana, sino que salió a las 13:00 hs para avisar que a las 18:00 hs el temporal disminuiría su intensidad.

Creo que debería dimitir inmediatamente.

Ahora muchos se han fijado en otro detalle, el de las portadas de papel de la prensa conservadora madrileña este miércoles priorizando el tema de la mujer de Pedro Sánchez sobre las consecuencias de la DANA.

Las portadas de hoy. Solo El País lleva las inundaciones en Valencia. Todos los demás consideran que hablar de Begoña Gómez es más importante. Vaya papelón de la prensa conservadora.

Aunque en la noche de ese martes no se sabía la cifra tan terrible de muertos y desaparecidos que hemos conocido a lo largo de este miércoles, lo cierto es que ya se sabía que había muertos y desaparecidos y que la magnitud no era precisamente pequeña. Prueba de ello son portadas como las de El País, La Vanguardia o las de la prensa regional con medios, por ejemplo vascos (El Correo) o gallegos (La Voz de Galicia), poniendo fotos enormes de este tema en sus primeras páginas. Por no hablar de la prensa valenciana.

Por si a alguien se le ocurre pensar "es que a última hora es difícil cambiar una portada impresa", comparemos. Pero claro, lo importante es que el AVE de Madrid se ha cancelado.

Sin embargo, ABC, El Mundo y La Razón decidieron abrir sus medios y dedicar sus fotos principales a la noticia del juez Peinado ampliando la causa contra Begoña Gómez. El Mundo y La Razón relegaron la noticia sobre la DANA a espacios pequeños en portada con fotos varias veces más pequeñas. En el caso de ABC es que ni siquiera lo mencionaron en su apertura pero sí añadieron otra noticia crítica con el Ejecutivo.

En cuanto a El Mundo, además destacó en su titular la cancelación del AVE Madrid-Valencia, lo que para algunos es además otro ejemplo del centralismo informativo madrileño de los medios. Estas son algunas de las críticas en las redes ante las "prioridades informativas" de algunos medios.

Las portadas de los 4 grandes periódicos del país, solo uno de ellos lleva como titular la Dana y la situación en València. La cobertura mediática de esta catástrofe es una vergüenza.

Casi toda la portada ocupada en atacar al PSOE y a Errejón, y lo poco que le dan a Valencia, es para decir que el AVE a Madrid está cortado. Es que es flipante esto.

Estas portadas son muy elocuentes de cómo se entiende el periodismo en esas tres cabeceras.

Sobre las prioridades informativas de unos y otros medios. Dice mucho de cada uno, es cristalino de cómo está la profesión

Jo, nos cancelan el AVE a la playa! Una catástrofe de tal magnitud para esta gente es "información de servicio ferroviario"

La mayor catástrofe natural en España en décadas y El Mundo relega la noticia a media página 44. Se constipa alguien en Madrid y le dedican diez páginas

La prensa madrileña de derechas se ha independizado de la realidad: el país sufre una dana gigantesca, con muertos y desaparecidos, carreteras cortadas y gente atrapada, pero para ellos el tema principal de portada es Begoña Gómez, como si fueran voceros de Isabel Díaz Ayuso

Muchas voces también han recordado hoy cómo el PP de Carlos Mazón presumía en las redes sociales tan solo unos meses después de lograr la presidencia de que la Unidad Valenciana de Emergencias fuera "el primer organismo de Ximo Puig suprimido por su líder". El propio president calificó la iniciativa de "chiringuito".