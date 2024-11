"Los muertos evitables": la demoledora portada del 'Libération' francés sobre la DANA en el País Valencià

Portada del 'Liberation' junto a algunos twits.- Público.

Tremending Publicado el 02 de noviembre del 2024

La DANA ha dejado, por el momento, más de 200 fallecidos en las zonas afectadas por el temporal y todavía no conocemos la verdadera magnitud de este desastre. Las críticas van y vienen, señalando a políticos y responsables de algo que, si bien aun está por ver, algunas voces apuntan que podría terminar con dimisiones. Algunos medios internacionales como Libération ya cuentan que esta catástrofe era evitable.

La portada de este diario francés se ha viralizado en redes y titula con un potente Les morts evitables, o lo que es lo mismo: "Los muertos evitables"; y es que ya desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisaban el día 25 de la gravedad de la DANA que venía. No obstante, desde la Generalitat no se tomó medida alguna, ni se recomendó no ir a trabajar.

El resultado final de estas decisiones aún está por ver, pero miles de personas lo han perdido todo, desde sus hogares hasta sus negocios, y una cifra de personas aún desconocida continúa desaparecida. A raíz de la portada de Libération, las redes lloran la catástrofe.

La portada de Liberation da en el clavo: Si fuéramos un país en vías de desarrollo, en una región tercermundista, NO serían evitables. Eran evitables por ser un país en una región privilegiada pero con una administración pública tercermundista. https://t.co/NSlRaCbwpv — Juan Prieto (@juanpri) November 2, 2024

Es impresionante el calado internacional que ha tenido la tragedia. https://t.co/tgpyofkyR8 — Elián_RMᵀᴹᴿ (@Glader_RM) November 2, 2024

"Las muertes evitables", titula el diario francés @libe sobre la tragedia por la DANA en España. Señala la falta de anticipación y de reacción de las autoridades. https://t.co/ytl3LttfTK — Bricio Segovia (@briciosegovia) November 2, 2024

Al menos la prensa extranjera dice la verdad. Aunque aún no conocemos los datos totales de una catástrofe humana que en parte se podría haber evitado si los políticos -en este caso del PP- hubieran actuado al servicio de la gente en vez de al servicio del capital. https://t.co/FEjRl73XPb — Rafa González (@OtraExtremadura) November 1, 2024

Traduzco, por si Carlos Mazón no sabe francés:

"Inundaciones en España: las muertes evitables.

Las autoridades son señaladas por su falta de anticipación y la lentitud de su reacción" https://t.co/UMGWz0xZ5s — Manuel Román (@untalm) November 1, 2024

Mientras continúan las labores de rescate, la ciudadanía de toda España se ha volcado en ayudar a las regiones afectadas, para que las consecuencias de la DANA se resuelvan cuanto antes.