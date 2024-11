"Ojalá el anuncio sea que empieza a tributar en España": las redes estallan contra The Grefg tras anunciar un directo benéfico por la DANA

Collage con un directo de The Grefg.- Público

Tremending Publicado el 03 de noviembre del 2024

A raíz de la DANA que ha causado ya más de 200 muertos y que tiene a todo el país en vilo, el el famoso youtuber The Grefg anunció por Twitter -ahora X- que pretendía hacer un directo benéfico para ayudar a las víctimas de esta catástrofe. Un gesto bonito, de no ser porque el propio Grefg se fue de España para no pagar sus impuestos.

Hoy me han aprobado la idea de directo benéfico para ayudar a los afectados por la DANA. Lo siento por no hacerlo antes pero estaba preparando algo realmente significativo. Mañana os doy toda la info, será algo parecido a lo del Santuario de Frank. 💚 — Grefg =) (@TheGrefg) November 1, 2024

En cuanto se viralizó el post de Grefg, la redes empezaron a echar humo. Nadie podía creerse que un tipo que decía tan alegremente en una entrevista para el diario El Mundo que "donar lo que gano por amor a mi país… no lo veo", se quisiera presentar como el héroe del pueblo.

Pon el dinero tú en vez de pedírselo a la gente, cabronazo, que eres millonario https://t.co/dyWOG5jpIM — Mike (@mike_mates) November 2, 2024

Nadie que evada impuestos puede dar lecciones de solidaridad. https://t.co/4B9o4hBSYE pic.twitter.com/SYBwHH5tO1 — Adilia de las Mercedes (@_delasmercedes_) November 3, 2024

Si queréis aportar dinero hacedlo directamente a las asociaciones que están sobre el terreno. Si este parásito actúa como intermediario y hace la donación lo podrá desgravar después, es decir, de forma indirecta se quedará una parte. Lo suyo no es solidaridad, es publicidad. https://t.co/4mluWIgaar — Radix (@NombreFalso1231) November 2, 2024

"estaba preparando algo realmente significativo" ojalá el anuncio sea que empieza a tributar España 😍😍😍😍 https://t.co/vswvuOFNu8 — RAQUEL HERVÁS (@eldodoazul) November 2, 2024

Donar de tu propio dinero de forma genuina porque eres millonario y de verdad te preocupa la tragedia: ❌ Hacer un directo pidiendo a seguidores que donen dinero, queriendo quedar de solidario para seguir alimentando tu ego infinito: ✅ https://t.co/IYsrB9EaOh — Angulus (@Angulus) November 2, 2024

En fin, menos directos benéficos y más apoyar los servicios públicos, Grefg. Y recordad todos: una donación -si es que se le puede llamar así a lo de este tipo- pública, no es una donación, es publicidad.