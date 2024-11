Pillan a Rubén Gisbert, colaborador de Iker Jiménez, manchándose de barro en València antes de entrar en un directo sobre la DANA

Instante en el que Rubén Gisbert se mancha de barro a propósito.

Pocas veces un colaborador televisivo nos ha brindado un ejercicio tan nítido de falta de escrúpulos. La imagen se ha viralizado y no es para menos. Se trata de Rubén Gisbert, agitador ultra que interviene en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y que tiene por objetivo difundir todo tipo de bulos sobre la DANA.

En la secuencia de marras vemos al tal Gisbert tirarse al suelo de rodillas para mancharse los pantalones de barro antes de entrar en un directo por televisión. El objetivo parece ser simular haberse empleado a fondo en las labores de ayuda, y para ello era necesario aparecer ante la audiencia rebozado en lodo.

El reportero de Iker Jiménez, Rubén Gisbert, pillado tirándose al suelo de rodillas manchándose de barro A PROPÓSITO para entrar en directo en tv y aparentar que ha hecho algo por las familias afectadas por la #DANA. Qué vergüenza.@navedelmisterio@mediasetcom @cuatro pic.twitter.com/HEUL4IKIIw — 𝘢𝘯𝘢 (@anazmn_) November 4, 2024

No contaba Gisbert con la posibilidad de que un particular grabara la escena. La patética puesta en escena del colaborador ha generado un gran revuelo, hasta tal punto que Iker Jiménez ha salido al paso con un vídeo en el que asegura sentirse perplejo.

Estoy perplejo. Un video de Ruben Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos,

Tomaré mis medidas. pic.twitter.com/QvMCfqJVJT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 4, 2024

"He hablado con él y no lo puedo entender. Desde luego tomaré la medida absolutamente recalcitrante de decir 'oye no puedo contar contigo, me has fallado'", comenta Jiménez. Por su parte, el protagonista de las bochornosas imágenes, también en un vídeo, alega que se trata de una cuestión de raccord.