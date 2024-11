El desgarrador discurso contra la clase política de una mujer que ha perdido a su familia en la DANA: "Que renuncien, que pidan perdón y dimitan"

Tremending Publicado el 06 de noviembre del 2024

Conmueve escuchar a Toñi. Su vida quedó segada para siempre el pasado 29 de octubre. Un día aciago que acabó con la vida de su hija y su marido a causa de las inundaciones originadas por la DANA que ha arrasado València.

Un testimonio, el de Toñi, que nos acerca a ese pozo sin fondo que es el dolor en estado puro, ese dolor para el que no hay redención posible y no queda otra que doblegarse ante él. Pero las palabras de Toñi nos hablan también de un síntoma, el de la desafección para con una clase política que vive ajena a su pueblo.

Cuenta Toñi en TardeAR, magacín vespertino conducido Ana Rosa Quintana, que lleva 30 años trabajando como funcionaria en la Generalitat Valenciana, un cargo que le ha llevado a trabajar de forma directa con Nuria Montes, la consellera de Innovación, Industria y Comercio del Partido Popular.

Ocurre que Toñi, después de incinerar a su hija y a su marido ha tenido que regresar a su casa andando desde el tanatorio a causa de los problemas de tránsito derivados de las inundaciones. Una penosa vuelta a casa que se ha visto enturbiada aún más si cabe por una miserable llamada de pésame (una semana después) de la citada consellera.

"Me duele tanto cuando me ha dicho: mujer, habérmelo dicho, te hubiera podido enviar un coche oficial. Eso es lo que están acostumbrados. Y a eso es lo que utilizan el dinero", narra Toñi descompuesta por el dolor.

"No somos gente violenta –prosigue Toñi en su discurso ahora dirigido a la clase política– todo el mundo nos conoce, cómo no va a estar el pueblo de la Comunitat Valenciana enfadada cuando lo único que hemos visto es cómo se tiran las culpas los unos a los otros. Pero qué clase de personas inhumanas son, que empiezan a hablar de colores o banderas. Aquí no hay colores ni banderas, aquí tenían que haber salido los primeros a la calle".

"Le he pedido a Nuria [Montes] que si tienen dignidad que dejen sus puestos de trabajo, que renuncien, que pidan perdón, que dimitan, porque el puesto les ha venido grande, que no nos confundan, que no nos dividan en colores. Han sido unos ineptos y no han estado a la altura", zanja Toñi.