"Es el ABC, el mismo que rendía honores a Hitler, Mussolini y Franco": las redes arden con la vergonzosa portada de ABC sobre la manifestación contra Mazón en València

Lo de anoche en la capital del País Valencià fue histórico. Miles de valencianas y valencianos salieron a las calles en protesta por la gestión de la DANA bajo el lema "Mazón dimisión". Desde los barrios y pueblos, incluida la Horta Sud asolada por el agua y el fango, llegaron columnas que llenaron la plaza y sus alrededores antes de la hora prevista. La afluencia masiva llegó a colapsar por momentos la cobertura telefónica. La Delegación del Gobierno ha estimado que 130.000 personas acudieron a la manifestación, en la que la Policía Nacional cargó contra un grupo de manifestantes en la puerta del Ayuntamiento.

Las reacciones a esta gran movilización popular por parte de los conservadores y sus altavoces mediáticos no se hicieron esperar. La cuenta de X del Partido Popular de la Comunitat Valenciana acusó poco después de comenzar la manifestación a las "entidades catalanistas del Països Catalans" de venir a montar lío y colapsar la ciudad, politizando la tragedia. Resulta un tanto irónico que hablen los conservadores de "politizar la tragedia" después de llevar días escuchando a Mazón y los principales dirigentes del partido atacando al Gobierno Central y negándose a asumir responsabilidad alguna por la gestión de la tragedia.

Cuando parecía que no podían ser más lamentables unas declaraciones, aparece el periódico ABC para deleitarnos con una de esas portadas que pasaran a la historia de la vergüenza del periodismo en este país. "La izquierda valenciana se recupera con el dolor de la DANA", reza su portada de este domingo. Las redes sociales no han tardado en reaccionar, recordándole a ABC su cuestionable pasado.

Es terrible cómo titulan la manifestación de hoy en Valencia. Una vergüenza. pic.twitter.com/nFNdvN8qZU — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) November 9, 2024

El ABC no decepciona: es un mero órgano propagandístico de la derecha. Nada nuevo. — michel (@michel32094687) November 9, 2024

Es el ABC, el mismo que rendía honores a Hitler, Mussolini y Franco. — TERESA LILLO S/❤️ (@LILLOTERESA) November 10, 2024

Vergonzoso, ahí estaba gente indignada, de todas las ideologías — Sefi (@sefi38) November 10, 2024

Tampoco ha dejado a nadie indiferente la portada del diario La Razón que recoge el titular de "Feijoo sostendrá a Mazón para no darle un triunfo a Sánchez", bajo un combo fotográfico en el que se pretende criticar a las personas que se manifestaron en Valencia, contraponiendo la imagen de miles de manifestantes a la del personal del Ejército en las tareas de limpieza tras la DANA. Con la población valenciana todavía conmovida e inmersa de lleno en las tareas de reconstrucción, parece increíble que la derecha de este país esté más preocupada de cálculos partidistas y electorales.

He aquí la prueba de lo que es la derecha , se la soplan las necesidades de los valencianos tras la DANA y su prioridad es si avanzan o retroceden en las encuestas. — Manuel Martinez (@ManuelEstadal) November 10, 2024

No se equivoquen señores y señoras del Partido Popular. Lo de ayer en València no fueron grupos catalanistas buscando agitar las calles; fue el pueblo valenciano reclamando verdad, justicia y reparación. La frase "Sols el poble salva al poble" no viene de la antipolítica; es el lema de quienes sostienen las redes comunitarias de apoyo mutuo y solidaridad, y se niegan a aceptar un gobierno negacionista, desmantelador de lo público e incapaz.