"¿Se te está pasando el arroz?": el distópico mensaje que ha aparecido en las marquesinas madrileñas para formar familias numerosas

Un nuevo anuncio en las marquesinas de Madrid ha escandalizado a los tuiteros. "¿Se te está pasando el arroz?", pregunta el cartel, distribuido por las paradas de metro y autobús de la ciudad. El mensaje viene acompañado de un código QR que, al escanearlo, te redirige a un vídeo en el que afirman, entre otras cosas, que si quieres formar una familia, pero estás esperando a tener estabilidad económica, "te la están colando".

Madrid haciendo competencia a la serie "El cuento de la criada". Espacios públicos en metro y marquesinas de autobuses, destinados a decirte que las mujeres tienen que ser, como poco, conejas. Cada vez da más asquete la capital pic.twitter.com/YrYLJAfJsb — Sonia 🇵🇸 (@Sonia_rojeras) November 17, 2024

El anuncio pertenece a la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. El cartel también reza que "algunas cosas, si se posponen, se pierden para siempre". El texto también añade: "Ojalá no te confundan, puedas formar una familia y que sea numerosa". El mensaje ha generado una gran indignación en redes sociales, donde los usuarios denuncian que no disponer de los recursos materiales para poder cuidar de un niño no es ninguna excusa que "confunda" a la gente.

A Madrid le quedan 2 telediarios para ser El Cuento de la Criada. pic.twitter.com/Fga1krHZKT — Pelícano manchú 🏴‍☠️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Mortimer_Fu) November 17, 2024

No se nos pasa el arroz por no tomar decisiones. Se nos pasa porque es imposible tener una vivienda, es imposible tener intimidad, es imposible poder vivir bien. Que bajen los precios de las casas ademas de bajar la inflación y ya verán como se duplica todo. — Jesús 🇵🇸🇺🇦🇪🇸 (@JesusManuelEAO) November 17, 2024

Si ves una y entras en el qr, accedes a un canal de Youtube demencial en el que se dice, entre otras cosas, que eso de reclamar entornos seguros, sueldos dignos o redes de cuidado como premisa para plantearnos tener críos es una chorrada posmoderna.https://t.co/Shge07FKH5 https://t.co/q5FdtkSVK7 — Paula Bloom (@BlooomPaula) November 17, 2024

La asociación de familia numerosas de Madrid es un pozo séptico de ideología conservadora de la que huele a naftalina. Nos asociamos porque tengo 3 hijos y somos de Madrid pero para ellos las familias numerosas que no vistan a sus hijos igual, que no vayan a misa o que no sigan… https://t.co/yOjH2WedUz — Pepo Jiménez (@kurioso) November 17, 2024

Para muchos, este tipo de anuncios están a la altura de El cuento de la criada. También hay quien se pregunta por la financiación de esta asociación y otros cuentan su experiencia personal dentro de la misma.