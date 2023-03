Cerezos y almendros en flor: Cinco sitios para verlos en España

Es uno de los espectáculos de la naturaleza más esperados del año: la floración de los diferentes árboles frutales entre los que destacan el almendro y el cerezo. Cada año, miles de personas seleccionan en el mapa un destino para recibir la primavera en campos tapizados de verde, blanco y rosa, un festival para los sentidos que también es un recurso turístico fundamental para muchos enclaves rurales de la denominada España vacía.

¿Todavía no has decidido destino? ¿No sabes cuándo florecen los cerezos y los almendros? No te preocupes, a continuación, te contamos las previsiones de floración para este año, así como cinco sitios para disfrutarla.

¿Cuándo florecen los cerezos y los almendros en 2023 en España?

Valle del Jerte – Fuente: Pixabay

Como sabrás, los árboles frutales no tienen un botón que apretar para que arranque la floración cuando mejor encaje en nuestra apretada agenda de urbanita. Es un poco más complicado. No será la primera vez que cientos de turistas llegan pletóricos a un valle para darse un baño de aromas y colores y se encuentran con un fantástico espectáculo… sin rastro de flores. Porque no todos los años los cerezos florecen en la misma época ni lo hacen con la misma densidad. Depende de diferentes factores.

En este sentido, las condiciones meteorológicas constituyen el principal factor que determina la evolución primaveral de los cerezos y de los almendros, siendo la temperatura el valor más importante. Así, si las bajas temperaturas dominan el invierno, los cerezos acumulan una buena cantidad de horas de frío y la floración suele ser “puntual” y más abundante.

Pero, así mismo, también precisan que el arranque de la primavera sea suficientemente cálido, de forma que, si suben las temperaturas, la floración se adelantará. Además, están factores como la variedad del árbol frutal, su ubicación en el valle, etc. lo que supone también que no todos los cerezos de una misma zona florezcan a la vez.

Dicho esto, ¿cómo está yendo el invierno en España? Habrás notado frío, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la media habitual de floración suele situarse entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, que las bajas temperaturas han sido habituales desde enero y que se prevé una subida de las mismas en la segunda quincena de marzo, la floración de los cerezos en 2023 se produciría en los últimos diez días de marzo y los primeros días de abril. Así que ya puedes organizar tu viaje.

Dónde ver los cerezos y los almendros en flor en España en 2023

De Cáceres a Tarragona y de Jaén a Ávila, en nuestro país tenemos diversas posibilidades para disfrutar de la floración de los cerezos sin tener que estar diez horas en un avión para compartir el hanami con los japoneses que, un año más, también esperan con entusiasmo su sakura.

Valle del Jerte

Dos personas en un camino en el Valle del Jerte – Fuente: Depositphotos

Si hay un lugar en España asociado al estallido floral de los cerezos es la comarca cacereña ubicada entre dos cadenas montañosas del macizo de Gredos: la sierra de Tormantos al sureste y la sierra de Béjar y el Valle del Ambroz al noroeste. Entre ellas discurre el río Jerte que da nombre al valle y que nace cerca del Pico Torreón, la cima de Extremadura con sus más de 2.400 metros.

La mancomunidad del Valle del Jerte, que suma 11 municipios, celebra todo un programa de actividades en torno a la floración que este año tiene lugar entre el 17 de marzo y el 2 de mayo dividido en tres bloques: Despertar del Valle (del 3 al 16 de marzo), Cerezo en Flor (del 17 de marzo al 2 de abril) y Lluvia de Pétalos (del 3 de abril al 2 de mayo). En este enlace puedes consultar el estado de la floración en el Valle del Jerte.

Valle del Tiétar

Cerezos en flor – Fuente: Pixabay

Al este del Valle del Jerte, ya en Ávila, tienes una cita con la floración de los cerezos en el Valle del Tiétar, en la cara sur de la sierra de Gredos, en los alrededores de localidades como El Arenal, Guisando y El Hornillo, a algo más de una hora al sur de la capital provincial.

Y es que el Valle del Tiétar es la comarca abulense de clima más cálido, la cual puedes recorrer siguiendo la denominada Ruta Cerezo en Flor, 8 kilómetros cuyos tramos discurren entre campos verdes, blancos y rosados admirando gargantas, piscinas naturales y ermitas.

Parque Natural de Sierra Mágina

Cerezos en flor – Fuente: Pixabay

Declarado parque natural en 1989, este entorno jiennense suma casi 20.000 hectáreas que pertenecen a nueve municipios dispuestos de forma circular entorno al macizo montañosa de Sierra Mágina: Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres.

Es este último municipio uno de los más indicados para servir de campo base para disfrutar de la floración del cerezo 2023. Y aunque en el año precedente el estallido de las flores se hizo de rogar en torno a Torres, se prevé que este año se adelante un poco más, hacia el 20 de marzo.

La Ribera d’Ebre

Cerezos en flor – Fuente: Unsplash

Nos vamos al norte, ya a un paso del Mediterráneo, para disfrutar de la floración en la Ribera d’Ebre, una comarca ubicada entre Terra Alta, Baix Ebre, el Priorat, y Baix Camp, haciendo frontera al norte con Lleida y la provincia de Zaragoza. Abarca unos 40 kilómetros a ambos lados del río Ebro en su entrada en Catalunya incluyendo 14 términos municipales y 17 pueblos.

De la Reserva Natural de Sebes al norte al Castell de Miravet al sur, podrás seguir una ruta admirando la floración de cerezos, melocotoneros y almendros que crecen en la ribera del río. Aquí puedes encontrar más información sobre la floración de este año además de descargarte el Catálogo la Ribera en Flor que incluye numerosas actividades que este año se están retrasando a la espera de la floración.

Quinta de los Molinos

Quinta de los Molinos – Fuente: Wikipedia

Si vives en Madrid y no quieres moverte para ver la floración de este 2023, seguro que ya habrás visto algún cerezo o almendro en tu entorno. Pero ningún lugar en la capital como la Quinta de los Molinos, en el barrio del Salvador, al este de Madrid.

Cada año, más de 1.500 almendros en más de 20 hectáreas vibran con sus nimbos rosados para deleite de los visitantes que se agolpan en el parque para hacer sus posados primaverales para redes sociales y descansar un rato paseando bajo ese manto floral que anuncia el final del invierno.

Diseñado por el arquitecto alicantino César Cort, el primero en ostentar una cátedra de urbanismo en España, su objetivo con la Quinta los Molinos fue desarrollar un gran jardín de aire mediterráneo para oxigenar la zona este de Madrid. Y lo logró, ¿verdad?