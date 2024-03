Si tienes hijos pequeños o están en camino no te pierdas esta selección de los parques infantiles más originales de Madrid. Y es que los peques se han vuelto muy exigentes también si se trata de parques: ya no les vale con un columpio y un balancín, quieren toboganes en espiral y castillos infinitos.

Buena parte de los municipios de la Comunidad de Madrid han escuchado sus plegarias y dispuesto numerosos parques de nueva factura que, la verdad, son una gozada, sobre todo cuando recordamos cómo eran nuestros parques: columpios de metal que eran una trampa mortal, toboganes quemaculos y tirolinas invisibles. Eran otros tiempos.

Parque El Vivero (Colmenar Viejo)

Parque infantil El Vivero

Comenzamos con una de la colección de toboganes cerrados más impresionantes de la región. Te puedo decir que me lo pensaría dos veces si mi hijo me pide que suba con él a lo más alto ya que hay que trepar casi como si fueras Spiderman. No apto para niños (ni padres) con vértigo. Ubicado al lado de la piscina pública, hay bastante espacio para descansar a la sombra bajo los árboles. En Colmenar, por cierto, también tienes el Parque del Doctor Bachir en la calle del Transiberiano, muy amplio con muchas zonas para todas las edades.

Los parques de Alcobendas

Parque del Océano de Alcobendas

Capítulo especial merecen los parques infantiles de Alcobendas: se puede hacer hasta una ruta de parques para los niños más intensos. Desde El Hormiguero al Océano, pasando por el Parque Temático Barco de Aventuras o el Área del Espacio. Un lujo.

Parque de Plaza de España

Plaza España en temporada baja

La renovación de la Plaza de España ha incluido varias zonas infantiles más que interesantes. Eso sí, es una zona muy frecuentada que, por momentos, ofrece escenas tragicómicas con madres y padres desesperados buscando a sus niños entre el maremágnum de carcajadas, chillidos y choques de cabezas: como una discoteca de mayores en hora punta. Así que deja el móvil en paz y concéntrate en tus hijos: lo mejor, ponerle un peto fosforito para que no haya pérdida, o un collar con luz por la noche, como a tu perro.

Los toboganes de Madrid Río

Toboganes de Madrid Río

Seguimos en la capital y nos acercamos a otro de los puntos calientes de ocio infantil. Los toboganes de este parque suelen estar también bastante repletos, pero merece la pena. Aunque cuidado porque no será el primer adulto que tiene un accidente tirándose por estos toboganes. Nos consta que ha habido alguna rotura de tibia y peroné.

Parque Gran Tobogán en Rivas-Vaciamadrid

Parque infantil Rivas-Vaciamadrid

Nos vamos al sur para disfrutar de una colección de toboganes ideal para niños un poco más pequeños por su menor pendiente. Dicen que generan electricidad estática y en algún caso no deslizan bien, pero lo cierto es que es un “problema” (al menos el de la electricidad estática) común a muchos toboganes.

Parque Europa (Torrejón de Ardoz)

Plano Parque Europa

Este espacio no puede faltar, no solo por su colección más o menos kitsch de monumentos europeos, sino también por sus parques infantiles, cerca de la réplica de la Puerta de Alcalá: tiene dos zonas, una para niños un poco más mayores y otra para pequeños. Eso sí, el nivel de asistencia es también muy elevado en temporada alta.

Parque Saurio El Montecillo (Las Rozas)

Parque Saurio de Las Rozas

Es hora de visitar uno de los parques más originales de la Comunidad de Madrid, apostando por la madera como materia prima para dar forma a diversos animales, entre los que destaca un gran dinosaurio. También tiene bastantes zonas de sombra y mesas para merendar.

Parque de Valdebebas

Toboganes de Valdebebas

Es uno de los mejores parques de Madrid, aunque le falte sombra en diversos puntos. Pero los niños lo pasan pipa especialmente en la zona sureste donde encontramos una colección de toboganes de metal. También hay un merendero, una tirolina y un lago. Un buen lugar para pasar la tarde al aire libre.

Parque Cerro del Aire (Majadahonda)

Cerro del Aire en Majadahonda

Un parque en la misma línea que el que hemos visto en Las Rozas, con muchas figuras de madera, como un león y un búho, además de diversos espacios para todo tipo de juegos. Además, este parque tiene una zona para voley playa. Se ubica al norte del Centro de Salud Cerro del Aire.

Parque del castillo de Sanchinarro

Parque infantil en Sanchinarro

Aunque ya tiene varios desperfectos a pesar de su reciente apertura, es uno de los mejores parques de la zona por la cantidad de espacios interconectados que tiene: desde castillo medievales a tirolinas, toboganes de todo tipo y un barco pirata, que nunca puede faltar.

Parque Caleido

Parque Caleido

Tras la quinta torre del complejo Cuatro Torres tienes otro parque de nueva factura en un entorno que hará las delicias de los fanáticos de la arquitectura. Así, mientras tu hijo espera la cola para tirarse por la tirolina tú puedes mirar hacia arriba y disfrutar del perfil de los edificios. Eso sí, falta sombra porque los árboles de la zona aún no han crecido suficiente. Varios espacios con césped también se pueden aprovechar para unas pachangas de fútbol.

Parque infantil en Olmedo de las Fuentes

Parque infantil en Olmedo de las Fuentes

Pero si buscas un parque infantil en un entorno un poco más sereno con el ruido de un arroyo en vez del claxon de los coches, te recomendamos que visites el parque infantil de Olmedo de las Fuente en las Alcarria madrileña, donde tienes también un polideportivo de uso público justo al lado.