Los bancos tendrán que devolver más de 4.000 millones, según el Banco de España, por las cláusulas suelo

MADRID.- Los bancos españoles cotizados registraban caídas de hasta el 11% cerca de las 10.00 horas tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha determinado que las entidades deberán devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo.



Los inversores se han mostrado preocupados ante el impacto que esta sentencia supone sobre las entidades, motivo que ha propiciado la caída de las acciones de la baca española. Tras conocerse la sentencia, Liberbank era la entidad más afectada, con un retroceso del 11% en el Mercado Continuo. Le seguía Popular, que cedía un 6,022%, hasta los 0,952 euros. Tampoco conseguían mantener el tipo Sabadell (-4,13%), Bankia (-1,82%), BBVA (-1,7%), Santander (-1,3%) y Bankinter (-0,5%) en un selectivo que retrocedía cerca del 1%.



El TUE ha dictaminado este miércoles que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, al haber rechazado que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser "incompleta e insuficiente".



La justicia europea ha concluido que esta limitación es contraria a la normativa comunitaria y, por tanto, las entidades financieras deben finalmente reintegrar a los afectados por las cláusulas suelo la totalidad del importe que se ha cobrado de más, desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no a únicamente a partir del 9 de mayo de 2013, como determinó el Tribunal Supremo.









El Banco de España ha estimado que deberán sumar entre 3.000 y 4.500 millones de euros a los alrededor de 5.000 millones que ya han provisionado teniendo en cuenta la sentencia del Supremo.



Por su parte, los cálculos de Analistas Financieros Internacionales (Afi) a cierre del pasado ejercicio, estimaban que la cantidad a devolver será de unos 4.500 millones. Afi elaboraba estas estimaciones con un escenario central que contemplaba un tipo suelo del 3% y un diferencial sobre Euríbor a 12 de meses del 0,8%. Además, calculaba en el 30% el porcentaje de saldo de crédito para vivienda con cláusula suelo al inicio de la crisis



La Asociación de Usuarios de Banca Adicae calculaba que las entidades cobraron unos 6.000 millones de euros anuales que ahora tendrán que devolver.

Con respecto a esto, la Asociación Española de la Banca (AEB), a través de su portavoz José Luis Martínez Campuzano, ha señalado que las entidades financieras "están preparadas" para hacer frente a la sentencia.



"Tenemos que analizar la sentencia, pero consideramos que las entidades afectadas están preparadas para cumplirla. En este sentido, las entidades siempre respetan y acatan las sentencias judiciales", ha apuntado Martínez Campuzano en declaraciones a Capital Radio.



Según las cifras que maneja la asociación, que no ha tenido en cuenta los casos de BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia (hoy Abanca), que las eliminaron tras la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013, cada afectado pierde al mes entre 200 y 300 euros por culpa de esta cláusula que tachan de "abusiva".





Los bancos cifran la retroactividad

Las distintas entidades afectadas por la sentencia han calculado la cantidad que les costará devolver el dinero.



Banco Popular calcula que la retroactividad total de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios le costará 684 millones de euros, de lo que ya tiene provisionados 350 millones, según las estimaciones de la entidad facilitadas.



Bankia ha cifrado la retroactividad en unos 200 millones de euros, de los que ya ha provisionado unos 100 millones, según han informado.



Con estas cifras sobre la mesa, al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri tendría que reservar otros 100 millones para alcanzar los 200 millones totales del impacto que supone la sentencia.



Por su parte, Banco Sabadell ha defendido que las cláusulas suelo incluidas en sus contratos hipotecarios son "transparentes", por lo que ha afirmado que no están afectadas "directamente". Desde el banco catalán se ha matizado que el TUE aclara que aquellas cláusulas suelo que se han declarado nulas por falta de transparencia lo son desde el inicio del contrato y tienen retroactividad total.



"Las cláusulas suelo de Banco Sabadell no han sido declaradas nulas y en consecuencia no están afectadas directamente por la sentencia del TUE", han explicado desde la entidad.