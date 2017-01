Ángel Sanchís, extesorero de AP, dice que no sospechó del origen de los tres millones que le prestó Bárcenas

MADRID.- El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales ha afirmado este jueves en juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), que se está celebrando desde el pasado 4 de octubre en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), que nunca ha sospechado del origen de los tres millones de euros que Luis Bárcenas le prestó.

"Si en el banco me dicen que es bueno...", ha dicho Sanchís Perales ante las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell sobre si conocía la procedencia de dichos fondos o si Bárcenas alguna vez le había comentado algo al respecto. El extesorero de AP ha apuntado que sabía que el que fue gerente del PP hacía negocios "de granos en general" en Argentina y en Uruguay.

En esta línea, ha aseverado que le comentó que estaba gestionando la cartera de valores de unos inversores uruguayos, pero ha subrayado que Bárcenas no entró en detalles, ya que el "nivel de conversación de estos temas es de café".

Aún así, ha reconocido que se percató de que la transferencia de los tres millones de euros procedían de la Fundación Sinequanon, fundación que constituyó para gestionar la cartera de valores de estos clientes, aunque antes de ello "no sabía ni que existía".

Por otro lado, ha reiterado que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como una "época mala" y le ha "costado muchos disgustos". "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le ha contestado a la Fiscalía.

La fiscal le ha preguntado si alguna vez se interesó por saber si Bárcenas declaraba a Hacienda el dinero que tenía en Suiza. "Sería una falta de educación preguntarle si lo ha declarado", ha dicho Sanchís Perales.

"Yo doy por hecho que estaba declarado. He tenido dinero fuera de España toda mi vida y lo he tenido declarado siempre", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que los bancos nunca le advirtieron de la posible ilicitud de los fondos.

Sanchís Perales, que ha matizado que el dinero prestado era en dólares y que se ha quejado en varias ocasiones que no recuerda muchos detalles porque con sus 78 años "la memoria falta a veces", ha explicado que pidió esta cantidad a Bárcenas porque una de sus empresas, Brixco, necesitaba financiación. Según ha dicho, el extesorero 'popular' se ofreció a darle esta cantidad que, posteriormente, prestó a la sociedad y que ha recuperado los fondos.

Según explica el escrito de acusación del Ministerio Público, la transferencia se realizó en tres veces en marzo, abril y mayo de 2009 por sendos importes de un millón de euros a las cuentas de las sociedades vinculadas con la familia Sanchís, La Moraleja, Brixco y Rumagol. Sin embargo, el procesado ha asegurado que, antes de este procedimiento, no conocía esta última empresa.

Preguntado por la fiscal Sabadell si sabía en febrero de 2009, cuando se firmó el contrato del préstamo, algo relacionado con las actuaciones judiciales contra Bárcenas o el PP, Sanchís Perales lo ha negado y ha recalcado que sólo sabía "lo que ha salido en la prensa".

En cuanto a las transferencias que, según el escrito de la Fiscalía, se hizo desde La Moraleja a otras empresas, como a Conosur Land por supuestas retribuciones de un contrato de prestación de servicios por Bárcenas, ha dicho que será su hijo Ángel Sanchís Herrero,también acusado en esta causa,quien se le podrá explicar.

A preguntas del abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha precisado que estos traspasos no corresponde a una forma de devolver el préstamo, ya que "no tiene sentido porque La Moraleja no debía nada al señor Bárcenas".

El extesosero del PP le comentó tenía que hacer algo con su vida" y le pidió si podía colaborar con ellos

No obstante, en un momento anterior, ha explicado que cuando el extesorero 'popular' dejó de trabajar para el PP, le comentó que "tenía que hacer algo con su vida" y le pidió si podía colaborar con ellos Preguntado, asimismo, por si Bárcenas era socio de alguna de sus empresas como La Moraleja, ha insistido en que "Ni Bárcenas, ni nadie eran socios".

Entre los traspasos se encuentra uno de 10.000 euros al extesorero del PP. Sobre esto, ha afirmado que era el pago de "un aval" a su sociedad TQM, a pesar de que en un momento anterior hubiese asegurado que Bárcenas no le había cobrado nada por esta gestión.

Ángel Sanchís conocía a Bárcenas porque tenía una "intima amistad" con su padre

En varias ocasiones ha contado que conoce al extesorero 'popular' porque con su padre tenía una "íntima amistad". "La amistad es la correspondiente a la de una segunda generación: boda, bautizos y comuniones", ha explicado.

Sanchís Perales, que se enfrenta a ocho años de prisión, ha destacado que él tiene un "currículum bastante atípico" durante sus sesenta años como empresario.

Entre sus experiencias se encuentra La Moraleja, que hoy en día es propiedad de sus hijos, una finca de 30.000 hectáreas productora de "toda clase de hortaliza", especialmente de limones, que se ha convertido en una "empresa modelo en Argentina y muy querida", según ha apostillado.

La relación con el partido político ha sido de interés tanto para el Ministerio Público como para el PSOE valenciano, ya que Bárcenas entra a trabajar como gerente en 1987 en Alianza Popular.

El procesado ha explicado que el exsenador por Cantabria del PP, anteriormente trabajaba en una de sus empresas junto a otras cuatro personas, entre ellas el supuesto testaferro Iván Yáñez-, y que se los llevó con él al partido.

Asimismo, ha indicado que no tenía conocimiento de que Yáñez y Bárcenas tenían unas cuentas en suizas denominadas, respectivamente, 'Obispo' e 'Iglesias' y se ha desvinculado por completo de conocer la sociedad Tesedul.

El viernes a las 09.30 horas,declarará Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del Partido Popular

Con la declaración de Ángel Sanchís Perales ha concluido la jornada de este jueves. Se reanudará mañana, a las 09.30 horas, con la declaración de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para la que la Fiscalía solicita 24 años y un mes de cárcel.