Hacienda avisará por carta a los beneficiados por la amnistía fiscal de que "no hay prescripción"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha confirmado este lunes que la Agencia Tributaria enviará un aviso a los declarantes de la 'amnistía fiscal' del año 2012 para comunicarles que no hay caducidad en ese procedimiento y que "no hay prescripción" el próximo 30 de noviembre.



Así lo ha avanzado en declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de la jornada El directivo público: profesionalización y objetividad, organizado por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), en las que ha negado que se vaya a producir una prescripción de la 'amnistía fiscal' el próximo 30 de noviembre como considera Ciudadanos.







"Lo que está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria de 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes", ha afirmado Montoro.



Ciudadanos asegura que el límite legal para la revisión de las declaraciones caduca el próximo 30 de noviembre (cuatro años después de finalizado el periodo voluntario para acogerse a la amnistía, de acuerdo con lo que establece la Ley General Tributaria sobre la prescripción del delito fiscal), y registró el pasado jueves una interpelación urgente al ministro para que explicara si Hacienda exigirá a las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 que tribuyen el 10% del dinero repatriado, como en un principio estaba previsto, en vez del 3% finalmente establecido.



"Hay quien opina que hay prescripción pero no hay prescripción", ha aclarado Montoro, quien ha agregado que "por tanto, no hay ninguna preocupación porque prescriba nada a final de mes", pero aún así la Agencia Tributaria se dirigirá a cada uno de esos contribuyentes para decirles que "no existe ninguna prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones".



Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, afirmó sobre una posible revisión de la 'amnistía fiscal' que es "técnicamente imposible", ya que "técnicamente la fecha del 30 de noviembre es irrelevante", a lo que se suma que la ley sería "inconstitucional" y provocaría multitud de recursos.