El hombre que asesinó a una persona y lo retransmitió en directo por Facebook se ha suicidado este martes tras una persecución policial en Pennsylvania, según ha informado la Policía.

El sospechoso, identificado como Steve Stephens, retransmitió el asesinato en directo en su cuenta de la red social y, en otra emisión posterior, aseguró que había matado a 15 personas. Stephens fue hallado muerto en su vehículo con una herida fatal de bala. Las fuerzas de seguridad federales y de varios estados comenzaron el domingo a buscarle, ante el temor de que siguiera matando como prometió en otro vídeo de Facebook posterior al asesinato.

En el vídeo podía verse como Stephens va en su vehículo diciendo: "Encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo". Acto seguido, se baja del coche y le dice al hombre que pronuncie el nombre "Joy Lane" porque "ella es la razón de lo que está a punto" de pasarle.

La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando, pero Stephens le dispara y lo mata de inmediato. Después, vuelve a su vehículo con la intención de encontrar nuevos objetivos.

En su perfil de Facebook, Stephens publicó además un mensaje sobre Joy Lane, que aparentemente es su exnovia, en el que dice :"He pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido". "He perdido todo lo que tenía en el juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda de asesinato. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte", escribió en otra nota en Facebook.