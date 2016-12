El FBI no procesará a Clinton tras revisar los nuevos emails

WHASINGTON.- El director del FBI, James Comey, informó hoy en el Congreso de que su decisión de no procesar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos en el ordenador de una de sus ayudantes.



El congresista de Utah Jason Chaffetz, presidente del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, escribió en su cuenta de Twitter que en una carta al Congreso Comey expresó que, "basados en nuestra revisión, no hemos cambiado las conclusiones alcanzadas en julio sobre la secretaria Clinton".







En la misiva Comey informa a varios congresistas de que han trabajado sin descanso para examinar lo antes posible todos los correos electrónicos del ordenador, perteneciente al marido de una de las ayudantes de más confianza de Clinton, Huma Abedin.



"En el proceso revisamos todos los correos electrónicos dirigidos o recibidos por Clinton", aseguró Comey, que fue criticado por dar munición a la campaña del candidato republicano, Donald Trump, en plena recta final antes de los comicios del martes.

Los nuevos correos fueron hallados en un ordenador compartido entre ayudante de Clinton y su exmarido

El FBI concluyó en julio que el hecho de que la exsecretaria de Estado utilizara un servidor privado para transmitir comunicaciones gubernamentales, entre ellos algunos correos electrónicos con información clasificada, no justificada una acusación contra la candidata demócrata a la Presidencia.

Reapertura del caso

La decisión de Comey se anuncia después de que a finales de octubre, a menos de dos semanas de los comicios del 8 de noviembre, decidiera examinar nuevos correos electrónicos que podían ser relevantes al caso, cerrado en julio, de la gestión de las comunicaciones digitales de Clinton en el Departamento de Estado.



Los nuevos correos fueron hallados en un ordenador que Abedin compartía con su marido, el excongresista Anthony Weiner, del que se está separando.



Weiner está siendo investigado por el FBI tras las revelaciones del diario Daily Mail sobre posibles mensajes inapropiados y de contenido sexual con una menor.



Comey desató la polémica al airear las nuevas pesquisas sin saber si existían en ese ordenador correos electrónicos de Clinton y si serían relevantes a la investigación, ya concluida.



Una fuente del FBI dijo al canal MSNBC que los correos electrónicos hallados en el ordenador utilizado por Abedin eran duplicados de los ya analizados en la investigación por la gestión de las comunicaciones digitales de Clinton durante su tiempo en el departamento de Estado (2009-2013).



Tras la decisión del FBI, el portavoz de la campaña de Clinton, Brian Fallon, escribió en Twitter: "Siempre confiábamos en que nada cambiaría la decisión de julio. Ahora Comey lo ha confirmado".



Comey sí dijo en julio que la gestión de comunicaciones gubernamentales a través de servidores privados fue imprudente.