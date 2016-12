La broma se ha hecho realidad. Lo que parecía algo totalmente improbable hace sólo unos meses, ha pasado. Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. El magnate se ha impuesto a Hillary Clinton en unas elecciones en las que, a falta de concluir el recuento de todos los votos, ha conseguido 290 votos electores por los 232 de la candidata demócrata.



El magnate ha basado su victoria en los triunfos cosechados en algunos de los estados clave, en ciertos casos contra pronóstico, como Ohio, Florida, Carolina del Norte o Iowa, sin que la exprimera dama consiguiese victorias destacadas entre ellos. Clinton, además, ha perdido en otros estados que debía haber ganado, como Michigan y Wisconsin, que en teoría eran feudos demócratas.



El candidato republicano se ha impuesto igualmente en Pensilvania, lugar elegido por la demócrata para dar su gran mitin de cierre de campaña arropada por el presidente Barack Obama, la primera dama, Michelle, y su marido, el expresidente Bill Clinton. Desde que George Bush (padre) lo hiciera en 1988, ningún republicano había ganado allí.



Hillary Clinton compareció en público al día siguiente ante sus seguidores. No quiso hacerlo la misma noche electoral. En un discurso de 15 minutos, muy institucional, la candidata aceptó públicamente la victoria de Trump.



19.40: Tras casi 24 horas de directo, acabamos aquí. Gracias por vuestro interés y por habernos seguidos.



18.29: "Estamos en el mismo equipo", dice Obama justo antes de despedirse de los periodistas.



18.26: "He pedido a mi equipo que siga con la cabeza alta por el trabajo impecable que han realizado todos estos años", dice Obama.



18.23: Obama asegura que quiere hacer "una transición suave" y que está muy "orgulloso" del trabajo de Hillary Clinton.



18.20: Obama comparece ante los periodistas sólo con cinco minutos de retraso. Confirma que ha invitado a Trump a visitar la Casa Blanca y que ayer, a eso de las 3.30 de la madrugada (9.30 horas en España) habló con el presidente electo para transmitirle sus parabienes.

18.00: Hillary lleva casi diez minutos saludando a sus seguidores. Casi se va a solapar con la comparecencia de Obama, pervistsa para las 18.15 horas de España. Aquí puedes ver la crónica de su intervención.



17.53: Termina su breve discurso —apenas 15 minutos— con un llamamiento a trabajar juntos por Estados Unidos, para hacer un mejor país.



17.52: "Estoy muy orgullosa de haber sido vuestra campeona", dice a sus seguidores. Asegura, además, que es una pena no haber roto el techo de cristal de ver a una mujer en la Casa Blanca.



17.50: Agradece también a su equipo y a su familia, su marido, Bill, y su hija Chelsea.



17. 48: "Debemos aceptar este resultado y mirar hacia el futuro", dicen Hillary Clinton antes de pasar al capítulo de los agradecimientos. El primer agradecimiento es para los Obama: "Nuestro país os debe una enorme deuda de gratitud. Os damos las gracias por vuestro liderazgo determinante que ha significado tanto para tantas personas.



17.46: Hillary Clinton pide una transición de poderes pacífica y que todos los estadounidenses que votaron por ella miren hacia Donald Trump "con el corazón abierto".



17.45: "Esto es doloroso y lo será durante mucho tiempo, pero nuestra campaña nunca fue sobre una única persona ni unas únicas elecciones, sino por una América esperanzada y unificada. Todavía creo en América y siempre lo haré", dice la derrotada.



17.43: Hillary Clinton aparece en público con dos horas de retraso. Da las gracias, felicita a Trump y reconoce que se siente decepcionada "al igual que decenas de miles de estadounidenses". "Esto es doloroso", reconoce.



17.41: Con emoción, Kaine asegura que Hillary Clinton ha perdido batallas pero que "siempre se ha levantado al día siguiente y ha seguido luchando"



17.36: El ya excandidato a vicepresidente, Tim Kaine, está hablando antes que su jefa Hillary Clinton. Está haciendo de telonero.



17.21: Última actualización en porcentaje de votos: Donald Trump, 47,7%; Clinton, 47,4%; Gary Johnson



16.57: Wall Street ni se ha inmutado con la victoria de Trump. Ha abierto plano y apenas cae un 0,7%. Al fin de cuentas, Trump es unpo de los suyos



16.50: Los diputados del Parlamento de la Duma (Parlamento ruso) recibieron con aplausos la noticia de la victoria de Donald Trump. "Queridos amigos y estimados colegas, Hillary Clinton hace tres minutos reconoció su derrota en los comicios presidenciales y hace un segundo Trump empezó a pronunciar su discurso como presidente electo de Estados Unidos de América", dijo el diputado Viacheslav Níkonov (Rusia Unida). Los parlamentarios empezaron a aplaudir en respuesta.



16.45: Hillary Clinton está a punto de comparecer ante la prensa.



15.50: México es uno de los países más afectados por la victoria de Trump. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha expresado este miércoles al futuro mandatario de Estados Unidos, Donald Trump su voluntad de "trabajar juntos" y confía en seguir "estrechanzo lazos" a pesar de las discrepancias de los últimos meses. "México y Estados Unidos son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte", ha escrito Peña Nieto en Twitter, en una serie de mensajes en los que no ha felicitado directamente a Trump.

México y EUA son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 9 de noviembre de 2016

14.14 - Otra reacción, pero esta se sale del guión: el expresidente del Gobierno José María Aznar ha felicitado a Donald Trump y ha expresado su deseo de que la nueva etapa que se en Washington "sea una etapa de esperanza para la democracia, la libertad y la prosperidad". En todo caso, Aznar ha señalado en un mensaje publicado en su página web que "habrá que analizar" las "profundas lecciones" que, a su juicio, se puede extraer de los comicios celebrados en el país norteamericano.



13.49 - Nueva actualización de los resultados de voto ciudadano: Clinton, con el 47,6% de los votos, aventaja en 52.000 votos a Trump. Clinton lleva contabilizados 58.914.000 votos a su favor, mientras que Trump lleva 58.966.000



13.37 - También se ha sabido que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha llamado a quien será su sucesor, Donald Trump, para felicitarle por su victoria. Ambos han mantenido una "conversación muy afectuosa", ha informado la jefa de campaña del magnate, Kellyanne Conway. "Le ha felicitado y creo que han resuelto trabajar juntos", ha declarado Convay a la cadena de televisión NBC.



Entretanto, un portavoz de la presidencia ha informado de que Obama ha invitado a Trump a la Casa Blanca este jueves, ya que considera prioritario garantizar una transición tranquila, y ha precisado que el presidente hará una declaración este miércoles para abordar el resultado electoral.

13.35 - De Hillary Clinton todavía no se sabe nada, pero su equipo ha anunciado que la candidata demócrata comparecerá ante la prensa.



13.00 - El Banco Central Europeo (BCE) está preparado para intervenir en los mercados en caso de emergencia, según ha señalado este miércoles el miembro del consejo de gobierno de la entidad Ewald Nowotny, tras conocer la victoria de Donald Trump. "Estamos definitivamente preparados para intervenir en caso de emergencia", ha señalado Nowotny a los periodistas en el marco de una conferencia para añadir posteriormente que es demasiado pronto para medir la reacción. "Hay que esperar", ha afirmado.



12.45 - Llega la reacción de la Gestora del PSOE. Su responsable de Política Exterior y Unión Europea, Ricardo Cortés, ha afirmado este miércoles que tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos se abre una "enorme incertidumbre", pero ha remarcado que hay que confiar en las instituciones y sistemas de control democráticos.



Trump no era la opción de los socialistas pero respetan el resultado electoral. "Ahora se abre una enorme incertidumbre que no nos queda más remedio que afrontar", ha subrayado Cortés, para quien "hoy se demuestra, una vez más, que no todas las opciones son iguales".



12.36 - Nueva actualización del voto popular: Clinton aventaja a Trump en 35.000 votos en todo el país. Estas son las contradicciones del sistema electoral estadounidense.



12.26 - El Ibex y las Bolsas mundiales han recibido con temor el triunfo de Trump. A esta hora el Ibex-35 pierde casi un 2,5%.



12.20 - Otra reacción llamativa. La del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "La victoria de Donald Trump es un elemento de preocupación para los estadounidenses". Con su habitual optimismo, Zapatero cree, sin embargo, que la victoria del Trump es una buena oportunidad para que Europa adopte mayor protagonismo.



12.10 - No podía falta la valoración del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En el programa de Ana Rosa, Rivera ha afirmado que la victoria del magnate supone "una enmienda a la totalidad del sueño americano, que defiende la libertad". El líder de la formación naranja afirmaba que "los perdedores de la globalización han votado a Trump".



12.05 - A medida que ha ido avanzando la mañana, las reacciones en el resto del mundo han oscilado entre el escepticismo y la sorpresa y el respeto institucional. En España, Pablo Iglesias ha sido el político más activo en hacer declaraciones: el líder de Podemos ha lamentado el triunfo de Trump y ha dicho que seguramente la candidatura de Bernie Sanders hubiera derrotado al multimillonario. Iglesias cree que es un hecho sin precedentes.



También Rajoy ha enviado un telegrama a el electo Trump. El presidente del Gobierno español felicita a Trump y le recuerda que España y Estados Unidos son "socios y aliados estratégicos",



11.15 - Aunque todo está decidido dado el sistema electoral de Estados Unidos, el recuento aún no ha terminado. Según la CNN, Trump aventaja en 90.000 votos a Clinton en todo el país.



10.10 - Las consecuencias de la victoria de Trump ya se empiezan a notar. 'III Guerra Mundial' se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter.

09.58 - Putin también felicita al magnate. El presidente de Rusia confía en superar la "crisis" en las relaciones entre ambos países.



09.16 - Mariano Rajoy felicita a Trump a través de un mensaje en Twitter.

Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a EEUU, socio indispensable. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de noviembre de 2016

09.04 - "Ha sido un acontecimiento histórico, pero para que sea histórico de verdad tenemos que hacer un buen trabajo. Nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Ha sido una noche increíble. Amo a este país", concluye Trump, que a punto ha estado de olvidarse de Mike Pence, su vicepresidente.



08.58 - Momento de agradecimientos. "Quiero dar las gracias a mis padres, que me estarán viendo desde ahí arriba. A mis hermanas y a mis hermanos. A Melania, a Don, a Ivanka, Dereck, Tiffany..."









08.55 - "Vamos a llevarnos bien con el resto de naciones que estén dispuestas a llevarse bien con nosotros. Debemos reclamar el destino de nuestro país, ser atrevidos, vamos a soñar cosas maravillosas. Quiero decir a la comunidad internacional que, aunque pongamos por delante los intereses de EEUU, vamos a tratar a todo el mundo de forma justa".



08.53 - "Las mujeres y hombres olvidados dejarán de estar olvidados. A todos los republicanos, demócratas e independientes en esta nación les digo que es momento de que nos reconciliemos como un pueblo unido"



08.52 - "Tiendo la mano a los que no me han votado para construir entre todos un gran país y renovar el sueño americano", continúa el ganador de las elecciones.



08.50 - Trump habla desde el hotel Hilton de Nueva York. "Siento haberles tenido esperando. Muchas gracias. Acabo de recibir una llamada de Clinton. Nos ha felicitado. Yo también la he felicitado, a ella y a su familia, por una campaña tan reñida. Clinton ha trabajado muy duro", elogia el magnate a su rival.

​

08.49 - Pence presenta a Trump, el presidente electo de EEUU.



08.47 - "EEUU ha hablado y ha elegido a su nuevo líder. No encuentro palabras para expresar el honor que siento para servir como vicepresidente de EEUU. Estoy realmente abrumado en este momento. Trump hará que EEUU vuelve a ser grande", dice Pence.



08.46 - Habla Mike Pence, el que será el nuevo vicepresidente de EEUU



08.41 - Clinton llama a Trump para reconocer la victoria del magnate, según CNN.



08.36 - Trump sacará a Clinton cerca de un millón de votos, rozando los 57 millones, por los casi 56 de la demócrata.



08.34 - Con el último recuento en Wisconsin y a la espera de que todas las proyecciones confirmen su victoria en Pensilvania, TRUMP SE HACE CON LA CASA BLANCA. EL REPUBLICANO SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS.



08.28 - Trump también gana Wisconsin. Diez delegados más para el republicano.



08.16 - Trump llega a su cuartel general.



08.08 - Marine Le Pen felicita a Donald Trump a través de Twitter.

Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 de noviembre de 2016

08.05 - John Podesta, jefe de campaña de Clinton, es quien ha salido a dar la cara: "Todo el mundo debería irse a dormir, mañana tendremos algo más que decir", declara. "Estamos muy orgullosos de Clinton, he hecho un trabajo extraordinario y todavía no ha terminado", añade.



08.01 - Los demócratas no reconocen su derrota. De hecho, Clinton no ha comparecido y no lo va a hacer hasta el día siguiente.



07.53 - Seguidores de Clinton abandonan cabizbajos el centro de eventos antes incluso del discurso de la demócrata. "Sinceramente, vamos a tener un tarado como presidente. Ahora mismo preferiría vivir en cualquier otro lugar", declara a Efe Maggie Pen, de 51 años.

07.49 - California, Massachusetts y Nevada legalizan la marihuana.



07.46 - El republicano también se lleva los tres votos electorales de Alaska.



07.40 - Según varios medios, Trump ha ganado ya Pensilvania, lo que le otorgaría 20 delegados más. Con este resultado, su victoria en las elecciones está hecha.



07.09 - Trump también gana Utah. Ya tiene 244 delegados.



06.52 - Con el 94% escrutado, Trump saca más de medio punto a Clinton en Pensilvania. Si el republicano gana aquí, será el nuevo presidente de EEUU.



06.49 - Ilhan Omar, de 34 años, hace historia al convertirse en la primera mujer de origen somalí que accede a la Cámara de Representantes.

​

06.45 - Los republicanos celebran los resultados que les permitirán mantener el control de la Cámara de Representantes.

06.41 - Así está el recuento en dos de los estados clave:



- En Pensilvania, con el 92% escrutado:



Trump: 48,5%

Clinton: 48,0%



- Michigan, con cerca del 80% escrutado:



Trump: 47,9%

Clinton: 47,0%



06.35 - Confirmada la victoria de Clinton en Nevada. La contienda sigue desigual: 238-215.

06.33 - La demócrata Catherine Cortez Masto será la primera senadora latina en EEUU. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, la ex fiscal general de Nevada se impuso en la contienda al aspirante republicano Joe Heck. Cortez Masto conserva de esta manera el puesto en el Senado para los demócratas que, hasta ahora, ostentaba Harry Reid.



06.31 - El peso mexicano se desploma ante la posible victoria de Trump. La moneda se ha devaluado a mínimos históricos al situarse cerca de las 21 unidades respecto al dólar en el mercado interbancario, informa Efe.



06.27 - Según Associted Press, Clinton gana en Nevada, con seis votos electorales.

06.22 - Trump lidera el recuento en Wisconsin (49,3% por 45.5%) y en Michigan (47,7% por 47,1%)



06.20 - Empate a 48,2% en Pensilvania con el 92% escrutado.



06.09 - Trump también gana en Iowa y ya tiene 238 delegados.



05.48 - El estado de Georgia para Trump. El republicano ya suma 232 votos electorales.

05.46 - Analistas políticos comienzan a hablar sobre la relevancia del voto latino a la hora de inclinar la balanza. Las encuestas pueden no haber proyectado un resultado real ya que muchos latinos temían ser catalogados como racistas por apoyar a Donald Trump. Un fenómeno conocido como ‘espiral del silencio’.



05.43 - La batalla se aprieta, pero parece complicado que Clinton pueda remontar. Algunos ya se están preparando...

05.41 - Clinton gana en Washington, con lo que la demócrata consigue 12 delegados más. La contienda con Trump se queda en 216-209 a favor del magnate.

05.39 - El emoticono de la cara gritando es 'trending' en la Emojipedia.

📈 😱 Face Screaming in Fear is now trending on Emojipedia https://t.co/u1eDJy50lZ — Emojipedia 📙 (@Emojipedia) 9 de noviembre de 2016

05.35 - La CNN también confirma la victoria de Trump en Florida. Resultado: 216-197 a favor del republicano



05.34 - Desolación entre los seguidores de Clinton. Fotografía de la agencia Reuters.

05.31 - Protesta de contrarios a Trump junto a la Casa Blanca.

05.29 - La web del servicio de inmigración de Canadá se ha caído...

Canada's immigration site is down right now. pic.twitter.com/mhHBRWoTOG — Natalie DiBlasio (@ndiblasio) 9 de noviembre de 2016

05.24 - El equipo de campaña de Trump se muestra extremadamente confiado en la victoria del multimillonario.

05.18 - Clinton gana en Oregón; Trump, en Nebraska. Contando los 29 delegados de Florida, el republicano suma ya 216 votos electorales. La ex secretaria de Estado tiene 197.

05.09 - Trump gana en Carolina del Norte, con 15 delegados.



05.08 - Clinton necesita ganar en Michigan. Con más del 45% escrutado, pierde por casi dos puntos.



05.03 - Tras los últimos recuentos, el resultado total quedaría así Trump 200 - Clinton 190.



05.00 - Según CNN, Clinton ganaría en California y Hawai; Trump en Idaho.



05.00 - Cierran los colegios electorales de California, Oregón, Washington y Hawai.



04.58 - Según varias proyecciones, Trump habría ganado Florida. El magnate conseguiría 29 votos electorales más y sumaría 196, cada vez más cerca de los 270 necesarios para proclamarse presidente de Estados Unidos.



04.56 - La remontada de la demócrata parece poco probable a tenor de los pronósticos en algunos estados de la Costa Este.

Orange is the New Black pic.twitter.com/Hw0TqWGP86 — Alexis Valido (@elalesi) 9 de noviembre de 2016

04.51 - Clinton gana en Colorado y consigue nueve delegados más. Sigue muy lejos de Trump: 167-131.



04.45 - Así ha variado la proyección de The New York Times durante la noche.

04.42 - Ahora mismo, Trump lidera el recuento de votos electorales por 167-122.



04.38 - Clinton gana en Virginia. La demócrata consigue 13 votos electorales más.



04.28 - Trump gana en Ohio, uno de los estados clave. El republicano se distancia: 167-109. El nerviosismo cunde en las filas de Clinton.



04.14 - Clinton gana en Nuevo México (5 delegados) y Trump se impone en Missouri (10).



04.08 - El Dow Jones a futuro cae 500 puntos.

04.02 - Trump añade Montana a su lista de estados ganados. El republicano gana 139-104.



04.00 - Se cierran los colegios electorales en Iowa, Idaho, Utah, Nevada y Montana.



03.57 - Las probabilidades, según The New York Times, de que gane Trump superan a las de Clinton. El diario llegó a darle a la demócrata un 85%.



03.41 - Nuevas proyecciones de CNN. Clinton gana en Connecticut y Trump en Luisiana. Este recuento deja el resultado total en 136-104 a favor del republicano.

​

03.40 - La madrugada será larga.

Probabilidades ahora mismo según las proyecciones del NYT pic.twitter.com/wxFB8gRcv3 — Principia Marsupia (@pmarsupia) 9 de noviembre de 2016

03.38 - La jornada electoral está dejando varias anécdotas. Aquí van unas cuantas.



03.33 - Mensaje en la cuenta de Twitter de Clinton. "Pase lo que pase esta noche"...

This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. pic.twitter.com/x13iWOzILL — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 de noviembre de 2016

03.28 - Al 94% escrutado. Trump gana en Florida con el 49,2% por el 47,7% de su rival.



03.22 - Los estadounidenses también están llamados a decidir sobre otra cuestiones:

En Florida ha ganado la marihuana. https://t.co/dUxUyMXTCn — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 9 de noviembre de 2016

03.15 - EEUU no es sólo Trump y Clinto, hay otros candidatos. Sí, pero...

Conectamos con el cuartel general del partido de Gary Johnson. Hablamos con Toni Cantó. — gerardo tecé (@gerardotc) 9 de noviembre de 2016

03.12 - Trump se lleva Texas y Arkansas. El republicano supera a Clinton en delegados: 128-97.



03.00 - Nuevas proyecciones de CNN:



Clinton gana en Nueva York.



Trump gana en Kansas, Nebraska, Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur.



Según estos datos, la demócrata conseguiría 97 votos electorales por los 84 del republicano.

02.54 - En seis minutos cierran los centros electorales en Nueva York, Minnesota, Nebraska, Colorado, Luisiana, Nuevo México, Texas, Arizona, Wisconsin, y Wyoming.

La cara de Donald Trump en una tarta durante la noche electoral en Nueva York. / REUTERS

02.49 - Tal y como informa la cadena NBC, el Partido Republicano mantendrá el control de la Cámara de Representantes. Según los resultados provisionales, los republicanos se harían con 235 escaños, por los 200 de los demócratas.



02.41 - Trump saca más de 1 punto a Clinton en el recuento de Florida.



02.30 - Según las estimaciones de CNN, Trump gana en Carolina del Sur y en Alabama. Con estas victorias, el republicano consigue 66 delegados, por los 68 de Clinton.



02.28- Trump se adelante en Florida: 48,8% del republicano por el 48,1% de Clinton al 91% escrutado.



02.20 - Puedes seguir aquí el directo de nuestros compañeros de CTXT. Marco Rubio, reelegido senador por Florida. ¿Candidato del 'establishment' republicano en 2020?

Fascinante dato: Clinton arrasa entre los latinos de Florida, hasta hace poco fervientemente conservadores. Hay 1 excepción: el voto cubano https://t.co/8q8b0yn26P — CTXT (@ctxt_es) 9 de noviembre de 2016

02.14 - Las cosas no pueden estar más apretadas en Florida. Con el 86% escrutado, tanto Clinton como Trump tienen el 48,5% de los votos.



02.11 - Ohio, donde una victoria demócrata sería (casi) mortal para Trump. Con más del 35% escrutado:



Clinton: 53,5%



Trump: 42,9%

02.08 - Datos en Carolina del Norte, con el 52% de los votos:



Clinton: 51,9%



Trump: 45,7%



02.07 - Al menos un muerto y tres heridos en el tiroteo registrado junto a un colegio electoral en la ciudad de Azusa, en California.



02.00 - Se cierran los colegios en 16 estados.



Clinton gana en Illinois, Nueva Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode island, Delaware y el Distrito de Columbia.



Trump se impone en Oklahoma, Tennesse y Mississipi.

01.58 - Las cosas vuelven a cambiar en Florida. Con más del 70% escrutado:



Clinton: 49,4%



Trump: 47,3%

​

01.55 - Trump califica de "triste" la decisión de Bush de abstenerse y por lo tanto no dar su voto al candidato republicano en estas elecciones. Sin embargo, el magnate está convencido de que la decisión del expresidente no tendrá ningún impacto.

Un hombre disfrazado del Tío Sam en una fiesta electoral en San Salvador. El Salvador . / REUTERS

01.50 - En diez minutos cierran los colegios de Alabama, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, los centros que quedaban abiertos en Florida, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississipi, Misouri, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee y Texas. Los delegados en juego al cerrar estos estados suman 292.



01.45 - La batalla por Florida promete. Con el 55% de los votos escrutados, Trump sigue en cabeza con el 49,7%. Clinton tiene, de momento, el 47,4%.



01.36 - Florida al 47% escrutado, Trump gana por 49,7% por el 47,4% de Clinton.

01.30 - Cierran los colegios electorales en Ohio, Carolina del Norte y West Virginia, donde ha ganado Donald Trump. El republicano ya tiene 24 delegados; Clinton se mantiene en 3.



01.25 - Con el 30% escrutado, Clinton lidera el recuento en Florida con el 49,5% por el 47,7% de Trump.



01.22 - Las primeras proyecciones arrojan empates técnicos entre Clinton y Trump en Georgia, Virginia y Carolina del Sur.

​

01.16 - ¿Por qué centenares de estadounidenses ponen pegatinas en una tumba?



01.10 - Fotografía de la agencia Reuters. Varios votantes en un centro electoral en Arlington, Virginia.

01.08 - El tiroteo en California ha dejado cuatro heridos.



01.00 - La CNN proyecta que Trump gana en Indiana y Kentucky; Clinton se impondría en Vermont. Según esta estimación, el candidato republicano gana 19-3.



00.52 - Los Bush se niegan a votar a Trump. El expresidente George W. Bush, su mujer Laura y su padre, el exmandatario George H.W. Bush, no han votado a ningún candidato, aunque sí han dado su apoyo al Partido Republicano para el Congreso.



00.50 - En diez minutos cierran los colegios en ocho estados de la Costa Este: Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, New Hampshire, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.



00.38 - Tiroteo cerca de un colegio electoral de California. La Policía de Azusa asegura que hay dos heridos. Toda la información se podrá seguir a través de su cuenta de Twitter @AzusaPD.

AZUSA UPDATE: Multiple agencies responding to assist at shooting scene, authorities say https://t.co/Ysc3KgGAm5 pic.twitter.com/mGgXKtRU4P — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 8 de noviembre de 2016

00.34 - La participación podría batir récords, informa la agencia Efe. Aproximadamente 47 millones de estadounidenses ya habían emitido sus votos antes del día de las elecciones, a través del voto anticipado que está permitido en algunos estados, y podría resultar crucial en lugares como Florida y Nevada. Precisamente en Florida, donde el voto hispano es de gran peso, se ha registrado un incremento del 36% del voto anticipado respecto a los comicios presidenciales de 2012, y según el diario Tampa Bay, más de medio millón de latinos ya expresaron su decisión anticipadamente.



00.18 - Kentucky, New Hampshire e Indiana empiezan a contar votos.



00.06 - Los primeros centros de votación en cerrar en Estados Unidos, algunos de los estados de Indiana y Kentucky, y han clausurado sus puertas a las 18.00 hora local (00.00 en España). Algunos colegios de los dos estados permanecerán abiertos una hora más. A las 01.00 de la madrugada en España también cerrarán los centros de votación de otros cuatro estados: Georgia, uno de los "pendulares" de esta noche donde luchan demócratas y republicanos; Carolina del Sur, previsiblemente republicano; Vermont, con una fuerte tradición demócrata; y Virginia, donde Clinton lleva la delantera.



00.04 - Según el sondeo de la CNN; sólo un 40% de los votantes dice estar ilusionado con una presidencia de Clinton o de Trump, mientras que el apoyo actual del presidente Obama es del 54%.



23.55 - Los colegios electorales de Kentucky e Indiana serán los primeros en cerrar. En apenas unos minutos.



23.52 - Las autoridades electorales de Carolina del Norte han solicitado que se amplíe el horario para poder votar tras producirse varios retrasos por problemas técnicos.

23.45 - Trump votó minutos antes de las 11.00 hora local (16.00 GMT). Hillary Clinton fue más madrugadora y acudió a votar hacia las 08.00 hora local (13.00 GMT), en un centro de votación en la localidad de Chappaqua, en el estado de Nueva York, donde tiene fijada su residencia.



23.40 - También mientras el magnate depositaba su voto dos militantes de Femen han realizado una protesta en el centro con el torso desnudo y gritando "Agárrate tus pelotas, fuera de mi coño, Trump", en referencia a las grabaciones filtradas en las que se escuchaba al polémico multimillonario decir que podía "agarrar" a las mujeres "por la vagina.



23.30 - Trump ha votado en un colegio electoral del Midtown de Manhattan, en Nueva York, entre abucheos.

​

23.20 - Trump vuelve a hablar de fraude. El candidato republicano se ha negado a aclarar si aceptará el resultado de las elecciones. "Veremos cómo van las cosas hoy", ha afirmado el magnate. "Con suerte, saldrán bien y no nos tendremos que preocupar, lo que significa que, con suerte, ganaremos", ha subrayado.



23.10 – Según los sondeos a pie de urna realizados por la cadena de televisión Cable News Network (CNN), difundidos poco menos de una hora antes del cierre de los primeros colegios electorales (en Indiana y Kentucky), el 62% de los votantes ya habían decidido su voto antes de septiembre; el 22% votaron en función de la experiencia de los candidatos y el 38% quieren que el nuevo presidente efectúe cambios importantes durante su mandato.



23.00 - Buenas noches. Iniciamos la narración en directo del recuento de los votos de las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton o Donald Trump. La Casa Blanca espera nuevo inquilino.