Bescansa dice ahora que en Podemos todos son "sustituibles", salvo Iglesias

MADRID.- La secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, ha afirmado este martes que "todos" en el partido morado son "sustituibles" y que nadie es imprescindible", pero a la hora de hablar del secretario general, Pablo Iglesias, ha admitido que éste sí "juega un papel imprescindible y eso nadie lo discute en la organización". El lunes, la diputada de Unidos Podemos insistía en que en la organización nadie plantea que Iglesias cambie de rol, e invitaba a cualquiera que tenga un proyecto distinto a postularse para la secretaría general.

Bescansa: "Es muy difícil explicar cómo hemos llegado hasta aquí sin la inteligencia y el esfuerzo de Pablo

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, Bescansa ha dicho que en Podemos "todos" son sustituibles en referencia al cese de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid, añadiendo después que la nueva portavoz, Lorena Ruiz-Huertas "lo va a hacer estupendamente" porque es "una compañera muy cualificada".



Sin embargo, la dirigente de la formación morada ha apuntado posteriormente que Pablo Iglesias "juega un papel imprescindible en Podemos y eso nadie lo discute". "Juega un papel fundamental y es muy difícil explicar cómo hemos llegado hasta aquí sin la inteligencia y el esfuerzo de Pablo. De él y de muchos compañeros, pero de Pablo desde luego", ha remarcado.



Así se expresaba Bescansa después de que el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero advirtiera en un artículo que "si cae Pablo Iglesias, cae Podemos". Pero eso sí, aunque se ha mostrado de acuerdo con la importancia del papel del secretario general, ha querido dejar claro que Monedero es "un inscrito y un activista" y que "no tiene responsabilidad orgánica".

Cree que de Vistalegre II tanto Iglesias como Íñigo Errejón saldrán "muy fortalecidos", y que "desde luego" se verá al primero como líder y al segundo a su lado

"Es un buen amigo y forma parte del proyecto como el que más. Me parece muy bueno que todos puedan expresar sus opiniones, pero lo que tenemos que hacer es trabajar aportando las mejores ideas que tengamos sobre qué tenemos que hacer en nuestro país en los próximos años", ha explicado.



Por otra parte, Bescansa se ha mostrado convencida de que en la próxima Asamblea de Podemos que se celebrará en febrero, conocida como Vistalegre II, tanto Iglesias como su número dos, Íñigo Errejón, saldrán "muy fortalecidos" y que "desde luego" se verá al primero como líder y al segundo a su lado.



La secretaria de Análisis Político ha dicho que le disgustan las críticas que está recibiendo el partido a causa del los cruces de acusaciones y disputas de las últimas semanas entre los sectores afines a Iglesias y Errejón, así que considera necesario hacer "autocrítica" por la "imagen que se está transmitiendo, que refleja muy mal lo que es" Podemos -una opinión muy similar a la que recientemente manifestaba Iglesias-.



"No es una organización de una, de dos, de tres o de cuatro personas, sino de miles de inscritos y yo me siento profundamente incómoda en esta división entre unos y otros. Todo esto hay que superarlo ya y estar a la altura de nuestra responsabilidad. La gente nos ha votado para que cambiemos este país y no estemos en estas", ha afirmado.



En todo caso, Bescansa considera que Podemos se encuentra en pleno proceso congresual y que es ahora cuando se tiene que producir el debate de ideas, por lo que "queda mucho proceso por delante". "Los documentos políticos y organizativos están sin presentar todavía; no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo o no sobre propuestas que aún no existen", ha señalado.



"Por eso, tenemos que trabajar en los documentos, en las propuestas, presentarlas, debatirlas y llegar a acuerdos. Y si no llegamos a acuerdos, tendrá todo el sentido del mundo que haya candidaturas separadas. Lo que no creo que tenga mucho sentido es que se decidan ahora las candidaturas antes de haber debatido los documentos", ha añadido.