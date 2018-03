Podemos ya está trabajando sobre su maquinaria para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019. En la Comunidad de Madrid empiezan este domingo con Madrid en Marcha, un acto que busca reforzar la organización y planear con los círculos de Podemos de los barrios y municipios madrileños cómo hacer frente al nuevo ciclo electoral. Ramón Espinar, el Secretario General del Consejo Ciudadano Autonómico, cuenta a Público algunas de las claves



Anunciáis que ya ha llegado el momento de ponerse en marcha, sobre todo a partir del acto de este domingo, ¿cómo os vais a poner mano a la obra?



Hemos planificado los tres años de mandato: El primer año ha sido de ordenar una organización que recogimos en un magnífico estado electoral pero en un estado organizativo muy débil. Una organización que había sufrido alguna crisis y que ha afrontado muchos procesos electorales. Era el año de ordenar la casa.

Este año es el año de la fuerza organizativa, poner en valor el trabajo de los círculos y el trabajo territorial, y desplegar lo que dijimos desde el primer día: los círculos de podemos tienen que ser instancias de tomas de decisión. Nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos en los barrios y en los pueblos. Por esto, el día 18 tenemos un encuentro con los círculos para escuchar cuáles son sus demandas de una forma más estructurada y rematar la hoja de ruta para este año y el siguiente e ir a por todas en las próximas elecciones.

¿Qué tenéis planteado ya en la hoja de ruta?



Sin estropear sorpresas y sin adelantarme a lo que se va a decir en este encuentro estamos trabajando en varias líneas. Una institucional que se sustenta en el trabajo de la Asamblea de Madrid y en una nueva relación con las candidaturas de Unidad Popular que establecimos cuando llegamos. A día de hoy hay la posibilidad, gracias a un trabajo muy intenso del equipo de dirección, y de Fran Casamayor, María Espinosa y Cambiemos Parla, de una moción de censura en Parla.

Otra línea en clave de movilización. Parece que va a ser una primavera muy movida, contra la precariedad, en defensa de las pensiones y con el movimiento de las mujeres. Aquí tenemos que hacer que nuestra militancia participe y se implique, que nuestros dirigentes le resten el menor protagonismo posible a la movilización social y atender a los mandatos de la ciudadanía.

Y la tercera pata de trabajo tiene que ver con la organización y la puesta en marcha de un plan de intenso y estructurado de formación de cuadros, para trabajar principalmente en municipalismo. Mejorar la comunicación interna y relaciones en distintos órganos, elegir los consejos ciudadanos municipales y establecer un calendario para que puedan trabajar ya para ganar las elecciones.

Me interesa el tema de la moción de censura en Parla, ¿qué posibilidades véis?



En Parla el PP gobierna con siete concejales de 27 siendo los otros 20 concejales de fuerzas progresistas. Hemos cometido errores porque hemos dejado que el PP gobierne y tenemos que rectificarlos. Ahora tenemos la moción de censura encima de la mesa y hay la posibilidad de que salga adelante. Una de las premisas principales es que el PSOE rompa con el PP.

Hay que lanzar el mensaje de que las fuerzas progresistas se pueden entender para construir una alternativa en la Comunidad de Madrid desde ya, que es lo que creo que va a suceder en 2019. Yo soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que obtengamos una mayoría absoluta. Creo que vamos a ganar, pero no con mayoría absoluta por lo que tenemos que empezar a trabajar en la construcción de alternativas progresistas.

Pero parece que se está repitiendo a nivel municipal la pasividad que está mostrando a nivel estatal el PSOE para echar a Rajoy



Sí. Tienen romper con el PP. Cumplir el mensaje que lanzaron en las primarias de Pedro Sánchez y que tienen que rematar. Aprovechar la debilidad del PP en muchos frentes institucionales para desplazarlo y construir gobiernos de progreso.

"Hay que lanzar el mensaje de que las fuerzas progresistas se pueden entender para construir una alternativa en la Comunidad / Podemos: Diego Martín

Respecto a las posibles confluencias, ¿cómo se presentan en la Comunidad de Madrid?



Es una pregunta que me han hecho mucho después de que en el último Consejo Ciudadano decidiéramos hacer una consulta para las elecciones de 2019.

Aquí respondemos tres cuestiones: La primera y más importante, en el ámbito municipal Podemos se va a presentar esta vez a las elecciones municipales. Si los inscritos quieren, lo que creo que es así. La segunda, es que tenemos una voluntad inequívoca de construir el cambio político con nuestras formaciones políticas hermanas. Nuestros aliados, con los que no estamos de acuerdo 100% pero con los que tenemos un proyecto común que nos obliga a entendernos y poner en valor lo que nos une y no lo que nos separa. Y, el tercer elemento, y es que hay tres convocatorias a la vez, es razonable que la papeleta sea reconocible y que el nombre de Podemos salga en todas ellas.

¿Con qué otras organizaciones o formaciones esperáis contar para presentaros en las elecciones en la Comunidad?

La unidad popular se va a construir de forma natural. Ya se hizo en 2015 en la mayor parte de municipios. No fue posible en la Comunidad y esta vez no podemos cometer ese error. En las pasadas elecciones, PP y Cs obtuvieron sólo un escaño más que la suma de PSOE y Podemos. Hay que procurar que esto no vuelva a suceder y seamos capaces de ponernos de acuerdo y construir una alternativa mayoritaria . Esto pasa por entendernos con IU y Equo, y poner en valor las candidaturas de Unidad Popular en los municipios, que es uno de los activos fundamentales de Podemos en estos cuatro años y hay que contar con esa gente.

¿Iñigo Errejón es uno de los puntos fuertes para ganar las elecciones en 2019?



Una de las tareas fundamentales que tiene la dirección de Podemos en la Comunidad es ponerle a Iñigo lo más fácil posible el aterrizaje para ser candidato. Hay que hacer primarias garantizando el mandato de unidad de Vistalegre II y garantizando que somos capaces de ponernos de acuerdo. Mi posición y de mi dirección es que esas primarias hay que hacerlas cuanto antes.

¿Y cuándo se va a oficializar?



La fecha de esas primarias las decide el Consejo Ciudadano Autonómico. Pero yo no voy a decidir una fecha sin él, aunque emplazado está. Ya se lo he dicho en alguna ocasión, emplazado está a que las hagamos ya, cuanto antes.

¿Seguirás en el puesto de secretario general del Consejo Ciudadano?



Tengo previsto acabar mi mandato que termina en 2019. Y acabarlo con mejores resultado de los que hicimos la última vez: ganar las elecciones, revalidar la victoria en el Ayuntamiento y avanzar en el sur de Madrid y el cinturón de Henares donde hemos ganado las elecciones generales y europeas y no hemos construido ayuntamientos del cambio. Conseguido eso, terminará mi mandato. Y como queda más de un año y unas elecciones por medio no sé decirte si seguiré. Sí te digo que a mí me gusta mucho ser secretario general y si mis compañeros quieren, seguiré. Pero es muy pronto para pensar en eso.

¿También será pronto para pensar en otros cargos a nivel estatal?



Ya soy portavoz de Podemos en el Senado, y eso ya significa que estoy en política estatal. Pero en 2019 y 2020 estaré donde mis compañeros y compañeras quieran y donde Pablo considere que soy útil.

Volviendo al nivel autonómico, ¿cómo encajarían dos proyectos diferentes dentro de Podemos, el de Iñigo y el tuyo, a nivel de la Comunidad?



Hemos tenido muchas diferencias pero también un mandato inequívoco. No se me olvida cuando entramos el Consejo Ciudadano y los secretarios generales autonómicos en Vistalegre II y nuestra militancia gritaba "unidad" como una forma de abroncarnos por todas las peleas que habíamos protagonizado y que habían hecho daño a Podemos. De ese error hemos aprendido y creo que no se va a volver a repetir. Nos debemos a lo que nos pide la gente y la gente nos pide unidad.

Los miembros del Consejo Ciudadano de Podemos (entre ellos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Diego Cañamero, Pablo Echenique, Sofía Fernández, Iñigo Errejón, Clara Serra, Vicenç navarro), en el escenario tras la proclamación de los resultados de las votaciones de la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II. JAIRO VARGAS

Hay mucha autocrítica en tus respuestas, ¿no?



Creo que cuando se mira el recorrido de Podemos a vista de pájaro es espectacular y se puede caer en el triunfalismo. Pero también hemos cometido errores y hay que tenerlos presentes para no repetirlos. Podemos en términos generales es un éxito y tiene mucho recorrido y capacidad para seguir creciendo. Podemos vino a la política a cambiar las cosas, a ganar y a construir un pueblo, y en eso estamos. Pero no hay nada más tonto que no hacer autocrítica, sobre todo en un contexto en el que hablamos de la relación con Iñigo, que ha sido conflictiva en el pasado y que ha servido de meses de malos titulares y de bronca. Esto no se puede repetir. Iñigo tiene la tranquilidad de que la dirección de Podemos en la Comunidad, si gana las primarias que es lo que yo deseo, va a trabajar con él.

¿Qué obstáculos habéis tenido para sacar trabajo en la Comunidad?

La mayoría de Cristina Cifuentes, dilatada por Ciudadanos, que lleva toda la legislatura comportándose en la Comunidad como el felpudo del PP. Han escenificado muchas diferencias, pero en todas las votaciones claves que tenían que ver con las investiduras y los presupuestos ha votado con el PP y cada vez que Cifuentes ha estado contra las cuerdas quien le ha dado cuerda ha sido Ciudadanos. Hay que acabar con la alianza de la derecha tradicional con el partido del Ibex 35.

En la ciudad de Madrid, ¿seguís apoyando la candidatura de Carmena?



Sí. Igual que creo que Iñigo Errejón tiene que ser candidato ya, creo que Carmena tiene que ser candidata ya. Creo que va a repetir, me gustaría mucho que lo hiciera y se echara ya el partido a la espalda.

Y si Manuela no repite, ¿habéis valorado candidatos?



Esa es una hipótesis que no voy a valorar. Creo que Manuela va a repetir.

Como todavía queda tiempo de legislatura ante de las próximas elecciones y va a continuar el PP en la Comunidad, ¿qué mensaje le mandarías a Cristina Cifuentes?

Que se preocupe de los problemas de los madrileños y no por los suyos propios. Ha tenido un punto de inflexión en esta legislatura hasta el informe de la UCO sobre los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid. A partir del informe, no es que a mi me gustara mucho lo que hacía pero por lo menos estaba pendiente de gobernar. Ahora solo está pendiente de explicarle a todo el mundo que ella no es una corrupta. Que se dediquen a gobernar, a resolver los problemas de los madrileños. Y que si no son capaces, y tienen que estar defendiéndose constantemente de su pasado, que se vayan.