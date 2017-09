El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un mecanismo de control de pagos para Catalunya, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum del 1 de octubre.

"No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Complejo de La Moncloa. EFE/Ángel Díaz

Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

Montoro ha señalado que las medidas adoptadas pretenden garantizar los servicios públicos en Catalunya porque no se puede "confiar" en unas autoridades que "no acatan la legalidad", y ha anunciado que la próxima semana comparecería en el Congreso para explicarlas.

Hacienda exigía y recibía desde julio por parte de la Generalitat informes semanales para comprobar que no se destinaba dinero público para la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, una fiscalización que el Gobierno catalán suspendió el miércoles.

"¿Qué es dialogar?"

Pese al anuncio de la intervención de las cuentas catalanas, el Gobierno ha asegurado que está dispuesto a dialogar con la Generalitat sobre cualquier asunto salvo sobre la celebración del referéndum. "¿Qué es dialogar? Dialogar es hablar. Si al final lo único de lo que quieren hablar es (de establecer el mecanismo) para que este referéndum se haga en ciertas condiciones, ya le hemos dicho en público y en privado que... ese referéndum es ilegal", ha declarado el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo.

El viernes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, remitieron una carta al presidente del Gobierno y al rey en la que hacen un llamamiento al diálogo que permita la celebración de un referéndum sobre la independencia de la región.



