Pablo Iglesias avisa de que sería "un error" el enfrentamiento con Errejón porque "debilita" al partido

MADRID.— El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado algo que ya ha dicho en otras ocasiones: que sería un error que las distintas corrientes del partido no acercasen posiciones y lograsen un acuerdo antes de la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, y ha avisado de que "el enfrentamiento interno debilita" a la formación morada.



"Creo que lo sería (un error), por eso me estoy esforzando tanto con mi equipo para buscar la unidad", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro con activistas de redes sociales. Tanto el líder de Podemos como su número dos, Íñigo Errejón, dieron a conocer ayer sus propuestas para la Asamblea de Vistalegre que se celebrará en febrero.

Tras leerse el documento de los errejonistas (PDF), el líder Podemos ha asegurado que le gustan "muchas" de las ideas contempladas en él y que quiere "aprovechar buena parte de ellas", ya que el documento presentado es sólo un borrador. Asimismo, Iglesias ha incidido en que el sector de los anticapitalistas también hay "muy buenas ideas": "Esas ideas suman y tienen que ser complementarias", ha señalado.



"En todos los documentos presentados hay buenas ideas y creo que nuestros inscritos no nos perdonarían que continuáramos con un enfrentamiento que nos debilita y que Podemos lo que más necesita es estar unido y ese es mi trabajo: conseguirlo", ha subrayado.

Incorporar "a unos y a otros"

Iglesias ha abierto así la puerta a la posibilidad de que haya un pacto antes de la Asamblea Estatal de febrero. "Las diferencias son sanas", ha reiterado, para después recalcar que a su corriente le "interesa incorporar a unos y a otros".



"La gente nos está pidiendo unidad y me voy a dejar la piel", ha sentenciado, explicado que "cuando uno está al frente de un proyecto tiene que ser capaz de utilizar ideas de todo el mundo".



En este sentido, ha afirmado que no quiere "hablar mal" de sus compañeros de partido, al mismo tiempo que ha apuntado que "hay mucha gente que está harta" de que se les "haya ido la mano" con las críticas en los medios de comunicación y en redes sociales.

"La gente nos está pidiendo unidad y me voy a dejar la piel"

Precisamente ha hecho este apunte antes de participar en un encuentro con activistas de redes sociales, un acto en el que ha reivindicado ese rol en un momento en el que Podemos "necesita más que nunca" a la militancia en el debate ideológico.



"Sois lo más importante que tenemos", ha manifestado Iglesias, reivindicando el uso de las redes sociales y de Internet para que "la sociedad de abajo" pueda debatir. Según ha defendido, Podemos no solamente existe porque algunos dirigentes "salgan en televisión", sino porque muchos discuten y "combaten ideas vinculadas al poder" a través de estos instrumentos.

Errejón: "No existen líneas rojas con Pablo"

Por su parte, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que no existen líneas rojas con Pablo Iglesias, aunque ha explicado que la diferencia fundamental es que él rechaza la idea de resistir y que entiende que hay que abrirse y ganar la iniciativa.



Errejón ha comenzado en Málaga su gira para recoger propuestas de las bases e incorporarlas al documento que la iniciativa "Recuperar la ilusión" está preparando para la asamblea de Podemos.



"No hay que esperar a las elecciones de 2020 para ganar al PP", ha subrayado Errejón, y ha añadido que las elecciones no se ganan en la campaña electoral, "se comienzan a ganar ahora, demostrando que somos útiles para mejorar la vida de la gente".