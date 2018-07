El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, explicó este lunes que el Grupo Socialista quiere primero escuchar las explicaciones del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso en torno al denominado caso Corinna, y después ya se planteará qué otras iniciativas puede tomar.

Ábalos indicó que el PSOE, de momento, sólo apoya la comparecencia de Sanz Roldán, sin aventurar nuevos pasos, por lo que evitó en todo momento pronunciarse si apoyarán la comisión de investigación solicitada por Unidos Podemos y otros grupos para investigar al rey emérito, Juan Carlos I.

El número tres del PSOE indicó que en este tema “unos tienen más ansiedad que otros”, pero que los socialistas quieren afrontarlo con tranquilidad, aunque ya adelantó que, “de momento, no vemos la comisión de investigación”. Ábalos se esforzó en explicar que el PSOE sigue apostando por la transparencia en este y otros casos, pero indicó que dicha transparencia “deber ir acompañada de responsabilidad”

También rechazó hacer un debate sobre la Monarquía y recordó que el PSOE también defiende los valores republicanos: “Pero somos un partido constitucionalista y nos identificamos con el pacto alcanzado. Defendemos la Constitución y dentro de ella está la Monarquía”.

Por otra parte, Ábalos no quiso dar ninguna explicación sobre los motivos por lo que el Gobierno no quiere hacer pública la lista de las personas beneficiadas por la amnistía fiscal que decretó el Ejecutivo del PP, pero se remitió al presidente Pedro Sánchez y a su comparecencia de este martes en el pleno para dar una respuesta a este asunto.

Ábalos, que no quiso adelantar nada más, indicó que Sánchez dará todas las explicaciones sobre este asunto, dando a entender que anunciará medidas al respecto, aunque no aclaró si éstas podrían tener carácter retroactivo. También se refirió Ábalos al traslado de los restos del dictador Francisco Franco, y explicó que no hay ningún problema jurídico, ni con la familia, y que se puede retrasar la fecha por “problemas de procedimiento”, apuntó.

Finalmente, a nivel interno, indicó que nadie ocupará la cartera dejada por José Félix Tezanos, de estudios y programas, y que de estas tareas se encargarán conjuntamente la presidenta del partido, Cristina Narbona, y el diputado Odon Elorza.