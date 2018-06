“Ya estamos trabajando en el proyecto para convertir el Paseo de la Castellana en un gran eje de movilidad sostenible con carril-bici incluido. Estaremos encantados de explicarlo y debatirlo con los promotores de la iniciativa #CarrilBiciCastellana”. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid mandaba este tuit el 7 de febrero. Una semana después se reunió con los promotores de la iniciativa y lo publicitaba en Twitter. Tres meses después, las reuniones previstas con los impulsores del carril bici en el eje Prado-Recoletos-Castellana eran canceladas por el Ayuntamiento de Madrid sin nueva fecha.



"No se dio ningún motivo para la cancelación de la reunión. Desde Desarrollo Urbano Sostenible se mandó un email en que se decía que de momento no se podía llevar a cabo y ya tendríamos noticia” pero no han vuelto a saber nada, explica Guillermo Sanz, miembro de la plataforma Carril Bici Castellana. Desde el colectivo que está impulsando la propuesta tampoco se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, aclaran.



“Los políticos se mueven a golpe de titular y de movilización, tal y como ocurrió con la recogida de firmas que provocó sacar un plan de un cajón y varias reuniones”, añade Sanz. Se refiere a la petición de change.org ‘Por un carril bici en la Castellana’ firmada por más de 25.000 personas y que fue lanzada el 5 de febrero. El rápido éxito de la recogida de firmas llevó, según la plataforma, a que el Ayuntamiento filtrase el 13 de febrero a los medios 20 Minutos, ABC y Cadena SER un plan funcional “que estaba cogiendo polvo en los cajones y al que no se le estaba haciendo caso” de la reforma del eje Prado-Recoletos-Castellana pensado para la próxima legislatura que incluye tramos donde la bici está segregada en un carril propio. Una fuente del Ayuntamiento confirma a 'Público' que el esquema funcional fue realizado por la Subdirección de Planificación de la Movilidad un año antes y salió a la luz a raíz de las firmas obtenidas.



A la primera reunión de febrero acudió el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y personal del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad así como los promotores de la iniciativa. El propio José Manuel Calvo planteó, acorde a las fuentes consultadas, que se iba a proceder a estudiar y redactar un proyecto completo de todo el eje de la Castellana en lo que queda de mandato donde los objetivos irán más allá de la bicicleta pero que se ejecutaría en la próxima legislatura, después de las elecciones municipales de mayo de 2019.



Los días 9 y 23 de abril tuvo lugar otras dos citas a las que acuden representantes asociaciones de la movilidad, del Colegio de Arquitectos, todos los grupos políticos menos el Partido Popular, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la propia Carril Bici Castellana y el Ayuntamiento de Madrid para recoger las opiniones de los diversos sectores y administraciones. El 27 de abril se toma la decisión de interrumpir ese proceso, motivo por el cual se suspenden las reuniones previstas para el 7 y 21 de mayo sine die, según un trabajador del Ayuntamiento. “Se ha quedado en nada. Mi opinión es que no querían que se siguiera discutiendo este tema. Lo que no es normal es que ofertes algo y a los 15 días lo cortes”, opina el funcionario municipal conocedor del proyecto de remodelación de la Castellana que pide el anonimato y cree que el Ayuntamiento ha cancelado definitivamente el plan de un carril bici en la principal arteria de Madrid.



Un ciclista transita por un carril bici. - EFE

Preguntado por 'Público', el consistorio de Ahora Madrid afirma que planea construir un carril bici en la Castellana “como ya dijimos en su momento. El proyecto está ya trabajándose, como hemos dicho públicamente e informado a las plataformas proponentes”. La respuesta oficial señala a “reestructuraciones en el Área y la Subdirección General competente en la materia” como el motivo real de la cancelación de las reuniones. El gobierno municipal afirma que están valorando la mejor fecha “para tener material suficiente con el que avanzar en aspectos concretos”. El Ayuntamiento afirma también que Ahora Madrid llevará en su programa de 2019 la propuesta de construir un carril bici en el principal eje norte-sur de la capital.



Los impulsores responden que los movimientos de personal dentro del departamento de Desarrollo Urbano”no tiene que llevar a que se pare el proyecto”. Aunque el Ayuntamiento afirma tener una relación fluida con los promotores, los proponentes niegan tener ningún contacto ahora mismo y ni haber tenido más noticias de la institución desde que el 27 de abril se les comunicó por correo electrónico la cancelación del acto. Este cambio de actitud del Ayuntamiento de Madrid coincide con el freno al despliegue de los carriles bici en Barcelona a un año de las elecciones. La versión oficial del consistorio barcelonés también niega que se hayan desechado infraestructura ciclista.

“La realidad es que la bici está exactamente igual que con Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. Se han habilitado tres magníficos kilómetros de carril bici inconexos, pero es que el PP hizo lo mismo en calle Mayor y Madrid Río. De la Castellana no sabemos ya absolutamente nada. Y los verdaderos ganadores de la iniciativa de Desarrollo Urbano Sostenible esta legislatura vuelven a ser los promotores urbanísticos a tenor de las operaciones ya cerradas. Mucho bla bla pero ser peatón o ciclista sigue siendo una birria en la capital cuatro años después", denuncia una fuente de la plataforma.



Para Guillermo Sanz de Carril Bici Castellana, “lo más criticable de todo lo que ha hecho el Ayuntamiento son los proyectos de Decide Madrid”, el portal de participación ciudadana. “Allí se piden muchísimos carriles bicis que están ganando muchos votos. Sin embargo, luego llega el Ayuntamiento y no pasan el filtro para llegar a la final diciendo que como no teníamos planeado que hubiese un carril bici por aquí aunque lo pidáis no lo vamos a poner y en su lugar vamos a poner un ciclocarril 30 compartido con los coches” como ha ocurrido en la calle Conde de Cartagena. El consistorio defiende que el motivo de los descartes de cualquier proyecto “está reflejado en los informes de inviabilidad de cada uno. Hay técnicos de cada área que han examinado la viabilidad de cada propuesta”.



“¿De qué sirve Decide Madrid si solo aceptan los carriles bicis que ya están planificados previamente en el Plan Director de Movilidad Ciclista que tiene el Ayuntamiento?” Para reafirmar su Plan Director ya están ellos. Lo que queremos los ciudadanos es poder proponer nuevos proyectos. No tiene ningún sentido si solo sirve para ejecutar lo que ya tienen dibujado en el mapa”, opina Sanz.



Como medida de presión, los colectivos a favor del carril bici se bicifestaron el 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, por el eje Prado-Recoletos-Castellana para pedir que sea un realidad. Entre 600 y 800 ciclistas y patinadores, acorde a los cálculos de los organizadores, recorrieron Madrid para reclamar la realización de una reforma que, según Carril Bici Castellana, favorezca el uso de la bicicleta en Madrid.