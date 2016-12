El PSC acepta articular una mayoría de izquierdas con los 'comunes'

BARCELONA —. La militancia que este fin de semana participa en el XIII Congreso del PSC ha aceptado impulsar una Alianza Catalana de Progreso que incluya a todas las fuerzas de la izquierda del Parlament y que sepa "articular la gran mayoría progresista y catalanista que existe en Catalunya". Así lo establece el texto de la ponencia marco que los delegados del PSC han aprobado este sábado en el Congreso y que acepta la invitación de los comunes a vertebrar un nuevo espacio político de izquierdas que derribe la hegemonía convergente.

​

"Tanto las izquierdas que tenemos nuestras raíces en el pasado colectivo, como las izquierdas de más reciente formación, debemos hacer nuestra esta responsabilidad, sin conservadurismos partidistas. En este sentido, proponemos la más estrecha colaboración posible entre las fuerzas de izquierdas presentes en el Parlament de Catalunya para poner en común esta voluntad y tratar de dibujar una estrategia compartida de cambio y de articulación del bloque social y político que la ha de impulsar, una Alianza Catalana de Progreso", reza el texto de la ponencia política.







Además, como piden los actores políticos (BComú, ICV, EUiA, Podem) que están construyendo el nuevo sujeto político de izquierdas, el PSC reclama que este nuevo espacio no solo sea una "alianza política" sino que se convierta en una "mayoría social madura y consolidada". Así lo indica la ponencia: "Una alternativa de izquierda que no puede basarse sólo en una alianza política, siempre frágil y al azar de los tacticismos partidarios, sino que reclama una mayoría social madura y consolidada, capaz de seguir críticamente tanto la obra de gobierno como el comportamiento político de unos y otros y de exigirles coherencia estratégica". El texto, además, hace referencia al Gobierno tripartito como ejemplo de "grave déficit de cohesión interna por falta de seguimiento social".



La nueva responsable del área de política institucional, económica y social, Eva Granados, asistió esta semana al acto que el portavoz de En Comú Podem y posible líder del nuevo sujeto político de los comunes, Xavier Domènech, realizó en Barcelona para llamar a las fuerzas de la izquierda a construir una alternativa a la hegemonía de la antigua Convergencia -ahora PDECat. Sin embargo, durante el acto de clausura del Congreso del PSC que se ha celebrado este domingo por la mañana solo han asistido el presidente del grupo parlamentario Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell; el coordinador de ICV, David Cid; y el representante de EUiA, David Companyon.



Miquel Iceta, el ratificado primer secretario del PSC, ha llamado durante el discurso de clausura a entender el PSC "como una organización social y no como una opción electoral".

Nueva dirección del PSC, ¿encuentro con Ferraz?



El XIII Congreso del PSC ha concluído este domingo tras tres días de intenso debate y negociaciones entre dirigentes y militancia socialista. En el acto de clausura del Congreso, los delegados de la militancia socialista han aprobado la nueva Comisión Ejecutiva del PSC —que contará con una dirección colegiada entre el primer secretario Miquel Iceta y Núria Parlon—, por lo que la reunión entre la nueva dirección de los socialistas catalanes y Ferraz podría producirse en los próximos días. El primer secretario Miquel Iceta ha insistido en que el PSC quiere seguir siendo un "partido útil" para el PSOE y ha expresado: "No queremos que algunos nos expulsen de compartir un proyecto común".



La secretaria general del PSOE en Euskadi, Idoia Mendia, ha intervenido en el Congreso para pedir al PSC que no abandone al PSOE. "Necesitamos contar con todos los socialistas catalanes porque iniciamos un camino trascendental en el PSOE. Va a ser un tiempo intenso, de profundo debate, no sé como terminará. Pero los mejores años del PSOE han venido siempre de la mano del PSC. Para que vuelva el gran PSOE necesitamos de nuestro lado al nuevo PSC", ha reclamado. Además, dirigiéndose al socialismo de toda España y en particular a la gestora del partido, ha espetado: “en el proyecto socialista nadie está de sobra”.



En el acto de clausura han estado presentes Josep Borrell, histórico dirigente del PSC; Sara Hernández, del PSOE de Madrid; y Óscar López, del PSOE de Castilla y León. También han participado representantes de otros partidos como ERC, PDC, C's; de sindicatos y movimientos civiles.