El PSOE logra el apoyo todos los grupos, salvo ERC, a la comisión territorial

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, anunció este martes que la iniciativa socialista de crear una comisión de estudio para evaluar y modernizar el modelo territorial de España ha logrado el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de ERC, que se ha abstenido.

Robles consideró un éxito tal consenso y mostró su convencimiento de que dicha comisión será un marco útil para abordar el problema de Catalunya y profundizar en un nuevo modelo territorial en España. En este sentido, insistió que quiere que la propuesta de Podemos se debata en dicho foro, y no en la asamblea de representantes políticos que propone el partido morado.

La portavoz socialista indicó que ha habido una acogida muy favorable a la iniciativa y hasta calificó de “respetuosa” la posición de ERC, pese a que los independentistas catalanes no le dieron su apoyo.

Robles también se refirió a la manida polémica de la aplicación del artículo 155 para instar al Gobierno a que diga cuanto antes a los ciudadanos si lo va a aplicar y sus motivos. La dirigente socialista recordó que la aplicación de dicho artículo es competencia exclusiva del Gobierno y reiteró que el PSOE sólo se pronunciará al respecto cuando el Ejecutivo tome una decisión y conozca sus motivos.

Para la portavoz socialista, no es de recibo que el Gobierno continúe “escondiéndose detrás de las togas” ni que “quiera pasarle la patata caliente de este asunto al PSOE”. Robles aseguró que no se lo van a consentir.

Por otra parte, la portavoz socialista anunció que se ha presentado una enmienda a la propuesta de Ciudadanos de dar el respaldo institucional de la Cámara Baja al Gobierno en relación con su actuación sobre Catalunya.

Robles, que precisó que aún no había recibido respuesta de Ciudadanos, no ocultó que ve en su propuesta una intención oscura de provocar más divisiones. Por ello, en la enmienda socialista se busca reforzar la idea de que el apoyo a la legalidad vigente y el respaldo a los alcaldes que cumplen la ley, no pretende profundizar en más enfrentamientos.