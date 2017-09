Davant del bloqueig del govern central, obertura de nous canals de diàleg. El grup parlamentari Unidos Podemos ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'una taula de diàleg que inclogui la Generalitat i els partits de l'oposició al Congrés dels Diputats per desencallar la situació "d'excepcionalitat" generada per l'Executiu de Mariano Rajoy a les últimes hores enfront de la convocatòria del referèndum de l'1-O a Catalunya.



Iglesias: "Cal defensar la democràcia enfront del Partit Popular"



Fonts de la direcció del partit morat han explicat a Público que Pablo Iglesias i el seu equip han mantingut converses amb Pedro Sánchez, secretari general del PSOE; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, així com amb alguns dels màxims dirigents del PNB o la CUP, entre d'altres. Així ho ha reconegut Iglesias en una declaració des del Congrés, al voltant de les 13.15 hores, quan ha afirmat que esperen rebre resposta al seu oferiment "en un dia".



"Davant l'excepcionalitat, nosaltres, Unidos Podemos, apostem per la democràcia", ha dit Iglesias, cridant a "defensar la democràcia enfront del Partit Popular". Això passa per la celebració d'una "assemblea extraordinària" per reivindicar "el diàleg, la convivència i la llibertat d'expressió".



Aquest espai estaria obert a la participació de càrrecs electes de les diferents cambres estatals i autonòmiques -també de l'Europarlament-, així com a alcaldes i regidors de municipis amb més de 50.000 habitants. El líder de Podemos planteja que aquesta assemblea "podria dirigir al govern un manifest" per emplaçar-lo a conversar amb la Generalitat sobre sobre la celebració d'un referèndum pactat.



És el que Podemos identifica com una "resposta política" a un problema de caràcter "polític", la tensió a Catalunya, que Rajoy ha abordat des de la seva judicialització. "Quan hi ha problemes polítics els demòcrates apostem per no restringir la democràcia", sostenia el líder de Podemos.



El govern central, seguint el guió de l'aplicació del Article 155 de la Constitució, encara que sense reconèixer-ho expressament, ha ordenat entrar en impremtes, diaris o col·legis per requisar paperetes i qualsevol material que pugui ser usat el diumenge 1 d'octubre per votar, o si més no que animi a participar en aquesta consulta.



Així mateix, en un gest sense precedents, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar divendres la intervenció dels comptes públics de Catalunya. A això se sumen, entre altres mesures, la imputació de més de 700 alcaldes si es confirma que facilitaran el vot en dependències municipals als catalans que desitgin participar.



Iglesias ha anunciat la posada en marxa d'aquest nou canal de diàleg a l'inici d'una reunió del seu grup parlamentari, després d'una primera reunió del seu govern a l'ombra -o Rumbo 2020, el seu nom oficial-. Cap dels dos partits ha estat inclòs en l'agenda del dia del partit morat, encara que sí s'ha informat de la convocatòria del segon, minuts abans que tingués lloc. De fet, Podemos no ha convocat aquest dilluns l'habitual roda de premsa després de la reunió del Consell de Coordinació- Executiva- i en el seu lloc ha celebrat aquesta mena d'Executiva ampliada.



En un missatge publicat en el seu perfil a la xarxa social Twitter, la formació ha fet pública la celebració d'aquesta primera reunió, a la Fundación Diario Madrid, acompanyant-la d'una imatge.



Reunión Rumbo 2020 con invitad@s. Es necesario abrir vías de diálogo para una solución política https://t.co/rJbcPYTPrc pic.twitter.com/LJvcacQouk — PODEMOS (@ahorapodemos) 18 de septiembre de 2017

A la imatge apareixen, a més d'Iglesias, Irene Montero -portaveu al Congrés- o Pablo Echenique -secretari d'Organització del partit, diversos integrants de l'Executiva i els portaveus d'IU i en Marea, integrants del grup parlamentari Unidos Podemos. També han participat destacats dirigents de Catalunya a Comú. És el cas de Xavier Domènech -portaveu d'En Comú Podem-, Elisenda Alamany, Ernest Urtasun i Gerardo Pisarello.



A més, a la trobada hi han assistit també el secretari general de Podemos a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, i els integrants de Rumbo 2020 -òrgan de caràcter consultiu-, Juan Carlos Monedero i Julio Rodríguez, també membre de la direcció del partit morat.