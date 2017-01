Barcelona en Comú tornaria a guanyar les eleccions però perd suport

Si avui es fessin eleccions municipals a la capital catalana, Barcelona en Comú (BeC) tornaria a guanyar les eleccions, però perdria suports respecte a fa sis mesos i es mantindria en un nivell similar al que va obtenir als comicis de maig de 2015. Aquesta és una de les principals conclusions del Baròmetre semestral que ha presentat aquest dimecres el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Gerardo Pisarello. Segons l'enquesta, BeC té una intenció directa de vot del 15,1%, 2,8 punts menys que sis mesos enrere i pràcticament calcat al dels comicis de fa dos anys (15,2%). La segona formació més votada seria ERC, amb l'11,9%, però la formació d'Alfred Bosch també perd suport respecte a l'anterior baròmetre, quan va arribar al 12,3%.



En tercera posició es manté el PDECat, que amb tot segueix la mateixa tendència que el partit a nivell nacional i presenta un retrocés important. Si fa sis mesos el baròmetre li donava el 8,5% dels sufragis, ara es queda en el 5,8%, molt lluny del 13,7% que va obtenir el partit liderat per Xavier Trias el maig de 2015. El PSC perd cinc dècimes i es queda en el 5%, Ciutadans es manté amb el 4,4%, la CUP perd nou dècimes i es queda amb un 2,9% i el PP retrocedeix fins l'1,3%.

L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, és la figura més coneguda de la ciutat, amb un 98,3% de coneixement, però no la més valorada, ja que amb una nota de 5,1 queda per sota de Xavier Trias i Alfred Bosch. Els dos arriben al 5,3. Jaume Collboni també aprova, amb un 5, mentre que per sota d'aquesta nota queden la cupaira María José Lecha (4,5), Carína Mejías, de C's, amb el 3,5, i Alberto Fernández, del PP, amb el 2,9.



Segons Pisarello, el fet que BeC hagi perdut intenció de vot es deu a una situació de major polarització dels últims mesos pel "debat nacional" i, per a ell, el retrocés està més centrat en això que en una pitjor valoració de la gestió de la ciutat. Finalment, també ha manifestat que les xifres són bones, ja que mantenen el suport que van rebre als anteriors comicis -malgrat perdre en intenció de vot- i que es tracta de les millors "des de temps de Pasqual Maragall", ja que el govern municipal rep, al seu entendre, un suport considerable.